淹水災戶救助 台南每戶加碼1.5萬

南市針對淹水50公分以上受災戶加碼補助1.5萬。（陳友志提供）

2024/07/30 05:30

淹水50公分以上5600戶 加上中央發給2萬 一般戶可獲3.5萬

〔記者蔡文居／台南報導〕凱米颱風豪雨造成台南多處積淹水，為了減輕受災戶負擔，提供更高額的補助經費以重整家園，市長黃偉哲宣布，淹水五十公分以上受災戶，市府加碼一．五萬元，社會局估計約有五千六百戶。

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社會局昨天公布「凱米颱風淹水救助申請辦法」，淹水入戶五十公分以上住戶，台南市加碼一．五萬元，加上中央發給每戶二萬元，每戶共計慰助金三．五萬元；若擁有中低收入戶身分，由市府也加碼一．五萬元，加上中央發給補助金，中低收入戶最高可領四．五萬元。

20公分以上未達50公分 加碼5千

另外，淹水廿公分以上未達五十公分的住戶加碼補助五千元，估計約一萬八千戶；泡水汽、機車也可補助，汽車受損維修，最多補助二萬元，機車受損維修，最多補助二千元，可檢具證明申請補助，黃偉哲感謝台南市議會正、副議長、各黨團一致支持加碼補助方案，並已責成各區公所「從速、從簡」儘速處理。

此外，為減輕民眾財產損失衝擊，淹水廿公分以上未達五十公分的住戶，南市府加碼提供每戶五千元的慰助金；若為中低收入戶，除了市府加碼補助的五千元，另有中央加發一萬元，共一．五萬元。

區公所設單一窗口 檢具證明申辦

社會局表示，為了便利民眾，受災區的區公所設有單一窗口，淹水入戶的民眾以及泡水車主，即日起可以到淹水區域的區公所填寫申請書，並檢具相關證明。淹水住戶檢具例如淹水照片、行車紀錄、監視器紀錄、或其他足資證明的資料等；泡水車輛檢具例如維修收據或證明、或其他足資證明的資料等，以利加快勘查、審核速度。（相關新聞刊A11）

凱米颱風豪雨造成積淹水，馬路變河流（如圖），住戶淹水。（讀者提供）

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