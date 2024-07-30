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太平山恢復開園 翠峰湖近滿水位

凱米颱風來襲前，太平山翠峰湖只剩三十％水量。 （翠峰山屋黃清漢提供）

凱米颱風來襲前，太平山翠峰湖只剩三十％水量。 （翠峰山屋黃清漢提供）

2024/07/30 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕凱米颱風遠颺，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區昨天恢復開園，園區內翠峰湖原先受高溫少雨影響，本月中旬水量剩三十％，經過凱米帶來的豪雨「大進補」，水位持續攀升，目前已接近滿水位，成為近幾年夏季湖域面積最大的一次。

太平山翠峰湖位在海拔一八五○公尺山區，滿水位時的湖域面積可達二十五公頃，是全國最大的高山湖泊，因無河川注入，也沒有地下湧泉，湖水主要來自雨水挹注，這些年宜蘭縣少有颱風侵襲，翠峰湖維持低水位，夏季枯水期平均只有三十％水量。

凱米颱風期間，太平山遊樂區下起傾盆大雨，被形容「用倒的」，以凱米登陸前夕的七月二十四日為例，太平山累積雨量七百九十六毫米，翠峰湖六百七十八．五毫米，分別排名全國第一及第二位。

颱風過後，太平山遊樂區經理阮名揚、翠峰山屋資深員工黃清漢等人到翠峰湖勘察，發現湖水幾乎全滿，在歷年夏季枯水期中相當罕見，由於大雨下不久，湖水顯得混濁，再過幾天就會恢復湛藍湖域的景致。

阮名揚說，太平山遊樂區恢復開園後，蹦蹦車因鐵道尚待維修目前停駛，茂興懷舊步道暫停開放，另外，通往翠峰湖的翠峰景觀道路仍在辦理後續搶修，提醒遊客放慢車速注意安全。

經過颱風豪雨「大進補」，太平山翠峰湖目前接近滿水位。 （翠峰山屋黃清漢提供）

經過颱風豪雨「大進補」，太平山翠峰湖目前接近滿水位。 （翠峰山屋黃清漢提供）

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