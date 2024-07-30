藝術家打造 三芝佛朗明哥陸橋變美

三芝區公所近日完成後厝里佛朗明哥人行陸橋彩繪工程，打造嶄新的入口意象。（記者羅國嘉攝）

2024/07/30 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕位於新北市三芝區淺水灣旁的佛朗明哥陸橋，鄰近網美拍照景點芝蘭公園海上平台，三芝區公所近日完成人行陸橋彩繪工程，以淺水灣美麗夕照為發想，用幾何圖案呈現大自然風貌，打造嶄新的入口意象，帶來耳目一新的感受。

三芝區長賴小萍表示，佛朗明哥陸橋建於一九九八年，西臨淺水灣、風景秀麗，為方便行人穿越，同時連接佛朗明哥社區與淺水灣海濱公園，興建陸橋供民眾通行，站在此處可欣賞美麗的海景與夕陽，不過，陸橋經年累月受到海風侵蝕，造成彩繪油漆剝落，影響整體景觀。

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為提升居民及遊客觀感，三芝區公所邀請在地藝術家楊樹森以幾何圖形為設計理念，使用象徵大自然柔美海浪與陽光的橢圓形波花，搭配鮮明色彩和簡潔線條，創造海天一色、波光粼粼的意象，打造充滿動感和活力的藝術空間。

後厝里里長楊秀彥說，感謝市議員陳偉杰及區公所對於地方特色營造的重視，期盼持續為北海岸打造亮眼的觀光景點，帶動地方經濟產業發展。

賴小萍指出，佛朗明哥陸橋位於區內重要交通樞紐，陸橋彩繪是城市美化計畫的一環，運用簡單的幾何圖形，增添些許浪漫氛圍，賦予陸橋新的生命力。

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