新北推AI科技教育 國小資訊教材將統一

新北市教育局將國小資訊教育納入市定課程，並與康軒文教事業合作，宣布啟動教材編寫計畫。（記者陳奕劭攝）

2024/07/30 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕為加強學生在AI（人工智慧）時代的競爭力，新北市教育局將國小資訊教育納入市定課程，並與康軒文教事業合作，規劃二年內完成國小三年級至六年級的資訊教材，讓學童循序漸進培育資訊素養，統一課程內容，縮小都會與偏鄉間的數位落差。

教育局昨天召開記者會，與康軒文教共同宣布啟動科技教材編寫計畫，預計明年八月完成三、五年級教材，二○二六年八月完成四、六年級教材，主題包含人工智慧、運算思維、程式教育、資訊素養，也納入媒體素養教育課程。

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2年內完成3至6年級市定課程

八冊資訊教育教材以生活情境漫畫呈現，循序漸進培養學生實力，三年級學生從認識作業系統、郵件運用開始，四年級學習文書處理、積木式程式語言，五年級學習程式語言、生成式人工智慧，六年級學習影片編輯、協作平台運用。

教育局長張明文表示，國中、高中有國家固定的資訊科技課程，但在國小階段是校訂課程，各校沒有統一的課程進度與內容。新北市重視AI時代的競爭力，將資訊教材納入全市國小的市定課程，使每個孩子都具備AI科技素養。

學習進程一致 縮小城鄉數位落差

板橋國小校長、新北市國小資訊團召集人華志仁說，資訊教材採任務導向，學生不再單向學習操作工具，而是從發現問題、構思產出到互動合作，進而解決問題，未來會將程式語言開發、大數據、生成式AI運用等納入教材，讓學生的學習進程具系統性與一致性，降低都會與偏鄉的數位落差。

教育局說，教材將介紹新北市親師生平台，整合教育部因材網、均一教育平台、LearnMode學習吧等超過一三○項數位學習資源，盼提升學習成效。

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