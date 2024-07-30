新北7捷運站路邊機車格 8月起收費

停放於「六海園」的每輛機車車尾都被綁上紙條，提醒車主8月1日起將收費 。（記者董冠怡攝）

2024/07/30 05:30

包括新埔、江子翠、頂埔、三民高中、大坪林、十四張站及機捷林口站

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市有卅四萬餘個路邊機車格，其中只有一八三九格實施收費，僅佔全市路邊機車格的○．五％，主要集中板橋區府中商圈、土城區海山捷運站及淡水老街。市府八月一日起擴大至捷運新埔、頂埔、江子翠、三民高中等七個捷運站周邊十七處路段，將近四千個路邊機車格，週一至週五指定時段收費，每次廿元，盼緩解停車需求。

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全市34萬餘個格位 僅1839格收費

交通局停車營運科科長許芫綺表示，新增十七處收費路段涵蓋五個行政區、七個捷運站周邊道路，包括捷運新埔、江子翠、頂埔、三民高中、大坪林、十四張站及機場捷運林口站，共計三九三三格，佔全市路邊機車格的一．一％，收費時間為平日上午九點至下午五點，採計次廿元。

包含板橋區文化路一段、民生路二段、六海園、文化路二段、雙十路二段與三段；土城區中央路四段、大暖路、中央路四段五十三號周邊道路、頂埔活動中心旁空地、科技路；林口區八德路；蘆洲區三民路及復興路；新店區北新路三段、中興路三段單號側、民權路等。

許芫綺指出，上述路段常有民眾陳情停車不易，有轉乘大眾運輸的需求，經評估道路條件、車格劃設完整，收費可提升車位周轉率，未來將持續擴大範圍，但考量民眾的荷包與觀感，採逐步進行，目前正在盤點與會勘其他捷運站周邊道路合適處所。

增17路段、近4千格 每次停車20元

記者昨天走訪鄰近新埔站五號出口的公園「六海園」，現場已掛上收費看板，並在既有的白線車格內，加繪米黃色框線強化標示區別，代表格位實施停車收費，每輛車尾也綁上紙條提醒車主，將從八月一日納入收費。

另外，八月一日起同步實施「每日一張單」、「路邊機車停車費卅日定期票」、「行動支付優惠」三項停車措施。許芫綺說明，「每日一張單」指同一車輛、同一天，停放在新北市不同路段的路邊機車收費停車格，每日只收費一次，系統會自動判斷車輛是否已有停放紀錄，若同一天內先後停在計價不同的路段，收費以先停者為主。

「卅日定期票」為卅天內不限次數、路段停車，可自行選擇啟用日，定價三九九元，搭配「行動支付優惠」方案，享七五折優惠為二九九元，累計已有一○二人完成申購。

板橋新埔等7個捷運站周邊機車格，8月1日起實施收費；圖為板橋區公園「六海園」車位現況。（記者董冠怡攝）

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