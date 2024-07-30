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網路招攬出國捐卵 觸法最重罰百萬

國健署指出，捐贈卵子具有風險，手術前應做好完善醫療評估以保障自身權益。（資料照）

國健署指出，捐贈卵子具有風險，手術前應做好完善醫療評估以保障自身權益。（資料照）

2024/07/30 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕網路流傳出國捐卵招攬內容，標榜順道旅遊兼賺高額營養金，在暑假期間引起年輕女性討論。國健署昨天表示，依「人工生殖法」規定，意圖營利，從事生殖細胞、胚胎買賣或居間介紹者，可處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科廿萬元以上、一百萬元以下罰金。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，招攬內容並未提到出國捐贈生殖細胞可能觸犯當地法律，像是中國迄今禁止任何組織或個人，以任何形式募集並進行商業化捐卵，因此赴中捐卵違反當地法律；到美國捐卵應持醫療簽證入境，若持旅遊簽證則違法。

捐卵過程有醫療風險

蔡維誼提醒，捐卵過程需使用排卵針劑和藥物與接受侵入性取卵手術，可能有注射藥物引發的局部不適感或過敏反應、誘導排卵導致的卵巢過度反應症候群，以及取卵手術與麻醉風險等。

蔡維誼指出，我國規定，男性廿歲以上未滿五十歲、女性廿歲以上未滿四十歲，經人工生殖機構檢查及評估適合捐贈、且未曾捐贈或曾捐贈而無活產且未儲存者，方可無償捐贈精子或卵子。不孕夫妻得委請人工生殖機構提供營養費或營養品，或負擔必要檢查、醫療、工時損失及交通費用，金額九萬九千元以內。

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