蘇澳8船員遭日本逮捕 家屬匯款盼速放人船

蘇澳籍富申號漁船前天下午遭日方登檢，船上8名台籍船員被捕。 （讀者提供）

2024/07/30 05:30

〔記者江志雄、黃靖媗、陳嘉怡／綜合報導〕蘇澳籍富申漁船前天在距離蘇澳四十浬外海，被日本認定進入與那國島十二浬違法捕撈，遭日本海上保安廳登檢，船上八名台籍船員被捕，要求支付一百五十萬日圓，折合台幣約卅二萬元擔保金。蘇澳區漁會總幹事陳春生證實，宋姓船長家屬已在昨天下午匯款，盼日方儘速釋放人船。

疑似進入日本領海

漁業署前晚七點多接獲蘇澳漁業電台通報，富申漁船在距離蘇澳四十浬、台灣護漁界線外五浬處，被日本公務船追逐，十分鐘後，日本海上保安廳人員登檢，船上人員被送往石垣島調查，海巡署獲報後也派出宜蘭艦協處。

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駐日代表已進行交涉

外交部昨表示，已於第一時間透過外交管道向日方表達關切，我駐日本代表處及駐那霸辦事處也已分別向日本外務省及海上保安廳進行交涉，將持續提供我國漁船協助。

漁業署也說，依日方程序，繳交擔保金後人船即可獲釋，目前正由駐那霸辦事處協助處理。富申漁船疑似進入日本領海，如涉及違反漁業法相關規定，後續將依相關事證核處。

陳春生認為，漁船越界分成無害通過與捕魚二種情況，若是無害通過，漁會跟政府必須為我方漁民爭取權益，如果越界捕魚，就依照相關規定處理，漁會將與台灣駐那霸辦事處聯手救援，協助人、船平安獲釋。

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