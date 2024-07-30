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化學、數甲、公民滿級分人數近3年新高

大學考試入學分發委員會推估，今年分科測驗錄取率約95.9％。（資料照）

大學考試入學分發委員會推估，今年分科測驗錄取率約95.9％。（資料照）

2024/07/30 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年分科測驗昨公布成績及各科五標表，其中數甲五標均較前二學年高、化學則有四標較前二學年高；化學、數甲、公民與社會滿級分人數近三年最高。大考中心主任張新仁說明，今年考生成績表現平穩，各級分分布均勻，顯示題目鑑別度佳，能區別出該科程度的學生，有助後續分發。

今年分科測驗共四萬二一四一人報考，較去年四萬二二五七人減少一百一十六人，選考人數比例最高為數甲六十三％，有四十八．九四％考生選考三科為最多，最熱門科目組合為歷史、地理、公民與社會。

分科測驗為六十級分制，今年滿級分人數最多為化學科的二百一十一人，後續分別為數甲一百七十七人、公民與社會一百四十八人、歷史一百四十人、物理一百三十五人、生物一百二十六人、地理一百零四人。其中化學、數甲、公民與社會滿級分人數都創近三年最高。

大考中心副主任岳修平分析近年趨勢指出，各科近三年五標接近，大致維持穩定。數甲今年五標較前二學年度高，各標較一一一學年度略高二至三級分；化學在頂前均後四標都較前二學年度高。張新仁則認為，考生成績平穩，題目鑑別度佳，能區別各種程度考生。

至於外界有評論今年公民考題是「整學生」，岳修平提到，公民頂標較去年提高一級分，顯示前段考生相對能掌握考題，另外中分群人數比例稍微降低，而低分群人數比例稍微提高，則呈現較均勻的分數分布態勢，顯示考題具有良好鑑別度。

張新仁補充，今年公民考題各題型有許多可引導學生學習思辨、探究能力之處，這就是一○八課綱所要培養的核心能力，而從今年度成績來看，整體學生皆表現良好。

113學年度分科測驗各考科五標

113學年度分科測驗各考科五標

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