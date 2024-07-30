分科測驗 估台大醫門檻288級分／總招生名額減少5215名 推估錄取率降至95.9%

補教預估指標校系分科測驗門檻

2024/07/30 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕分科測驗昨公布成績，補教業者分析，在整體招生名額減少且今年數甲及化學考題較易情況下，預估有採計到此兩科的頂大校系錄取門檻會大幅提升五至七級分，容易造成意外落榜情形，因此填志願宜採取較保守策略。預估台大醫門檻二百八十八級分、台大電機門檻二百二十九級分。

採計數甲、化學提升5至7級分

大學考試入學分發委員會公布資訊，今年有六十一校一八三九個系組參與分發入學招生，招生名額共三萬七二六四名，較去年減少五二一五名。考分會主任黃信復表示，最低可填志願標準為三科二十五級分，錄取率推估為九十五．九％，八月十五日放榜。

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填志願宜採取較保守策略

今年招生名額縮減逾五千名，升學輔導專家藍天予認為，加上數甲、化學考題稍簡單，預估校系通過門檻可能會大幅提升五至七級分，此情況容易在志願選填上有意外發生，建議學生採取保守策略，保底校系要能足夠保底。

以三類組校系來說，藍天予預估，台大醫學門檻二百八十八級分、陽明醫學二百八十三級分、台大牙醫及北醫醫學都是二百七十九級分，自費醫牙門檻預估為二百六十五級分、公費醫門檻二百六十級分，另台大三類門檻估為二百一十級分。

台大電機估229級分

二類組的台大電機門檻預估二百二十九級分、頂大電資相關多在二百七十級分至二百七十六級分。而受惠於AI浪潮，中興電機甲與台大生機電打平皆估為二百四十八級分，中正電機甲估二百四十一級分，高過台大土木二百四十級分。台大、頂大、中字輩二類門檻則分別估為二百三十、二百一十、二百零五級分。

但一類組科系因參採不同數學而有差異，藍天予指出，若採計數甲者門檻將較去年略上升，如加權後的台大財金A門檻估二百四十六級分、台大會計A估二百一十二級分、政大會計B估二百六十七級分、政大企管B估一百八十九級分。若採計數B的門檻則下降，如台大法律財法組估為二百九十二級分。而採數A校系則與去年持平，如台大國企B估三百二十級分。

藍天予建議，仔細考量志願順序是否符合個人喜好，同時也要想好跳校界線科系為何，越想讀的要填越前面。

補教預估今年採計數甲、化學科系門檻升5至7級分。（記者楊綿傑攝）

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