《全國孝行楷模》緬懷父親 羅應浮買地闢公園

多年來，周邊居民把「連星園」當作自家花園。（記者廖雪茹攝）

2024/07/30 05:30

回饋鄉里 自費栽種花草果樹 悉心維護 讓母親、社區長幼休憩

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在中國科技大學教書的助理教授羅應浮，為紀念一生辛勞的父親與無緣的弟弟，在新竹縣湖口鄉波羅村的住家對面，自費整闢了一座四百六十八坪的「連星園」，提供母親和社區長幼休憩賞花，緬懷父親並回饋鄉里，今年經由地方推薦，以「顯親傳孝組」獲選為全國孝行楷模。

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曾獲竹縣好人好事代表

羅應浮將於八月廿七日接受內政部頒獎表揚，新竹縣長楊文科表示，羅應浮先生個性憨厚老實、熱心助人、孝順父母，對母親的陪伴始終如一，繼去年榮獲新竹縣好人好事代表，恭喜他的孝行獲得中央肯定，是民眾學習的楷模典範。

羅應浮原本在東元集團服務，為了就近照顧父親，三十九歲時從職場重返校園，一路攻讀碩、博士，並從產業轉行投入教學工作。十多年前，他買下家前一塊四百六十八坪土地，原本雜草叢生，他利用假日清理垃圾、整地。

也紀念年幼過世的弟弟

羅應浮說，七歲時，父母忙於工作，要他和五歲妹妹看好一歲的弟弟，但弟弟不慎掉進住家前的池塘而溺斃，他希望有機會為弟弟做一點事， 十多年前正巧地主要賣地，努力協商半年，最後靠著弟弟的故事，感動了地主同意讓售。

羅應浮從父親和弟弟的名字中各取一個字，取名「連星園」，自費栽種多元化花草果樹，悉心管理維護，十多年如一日。經由社區規劃師計畫，波羅村長葉豐田號召居民成立三元文化促進會投入一起改造，四年前也曾邀請彩繪師傅帶領中國科大和周邊小學的學生，將原本冷硬的牆面繪上復古的農村景象。

湖口鄉波羅汶三元宮一帶早年曾是新豐湖口的熱鬧中心，深富歷史文化。多年來，周邊居民已把「連星園」當作自家花園，天天到公園散步、遊戲、乘涼話家常。

羅應浮整闢「連星園」紀念父親。（記者廖雪茹攝）

多年來，周邊居民把「連星園」當作自家花園。（記者廖雪茹攝）

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