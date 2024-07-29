新北取締汽機車牌違規 半年2565件

在蘇澳港準備搭乘新臺馬輪到花蓮的旅客大排長龍。（海巡署提供）

2024/07/29 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市今年上半年取締牌照違規共二五六五件，包含使用吊扣或吊銷牌照、未懸掛及未領用有效牌照等，汽、機車比例各佔一半，主要分布板橋、三重、中和及新店區，依法可處三千六百元以上、一萬八百元以下罰鍰；此外，近來牌照遭冒用案件頻傳，警方提醒民眾留意並盡快申訴。

警察局交通警察大隊指出，汽、機車牌照違規通常是攔查一般交通違規時發現，例如車輛未定期檢驗而被註銷或未懸掛牌照等。依照「道路交通管理處罰條例」規定，牌照違規最高可處一萬八百元罰鍰，視違規樣態不同，併處移置保管或沒入車輛、扣繳牌照等；另外，製造、販售、使用偽造牌照恐涉及違反刑法。

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交大說明，除了加強攔查取締，也會與市府交通局、交通部監理所合作，車輛停放在停車格時，車牌辨識系統將自動檢視牌照，即時通報註銷牌照的違規車輛，再排程拖吊。去年七月起推出「AI科技巡防系統」，協助員警動態掃描車牌辨識，一旦發現贓車、註銷牌照等情形就會示警，強化執法。

近期警方常接獲牌照遭冒用申訴案件，民眾若收到不尋常的違規舉發單，應盡快檢附佐證資料向處罰或舉發機關申訴，並向鄰近派出所報案，或至監理單位更換號牌。

新臺馬輪駛抵花蓮港，乘客們在下船前興奮地在各層甲板上拍照留念。 （記者游太郎攝）

林姓男子繞了台灣一圈，到呂姓女友花蓮家中完成提親，興奮地準備搭新臺馬輪北返。（記者游太郎攝）

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