（新北）安坑輕軌機廠試辦乘車 延至8/30

安坑輕軌機廠俯瞰圖。（捷運工程局提供）

2024/07/29 05:30

7月以來平均每班20到30人次 議員建議考量設站 捷運局︰再觀察

〔記者賴筱桐／新北報導〕安坑輕軌七月一日起試辦平日上午尖峰時段在捷運機廠發出二班加班車，開放民眾搭乘，因地方反映熱烈，活動將延長至八月卅日，若成效良好，將持續評估再延長時間。民代認為，若培養出一定規模的運量，建議市府將設站需求納入考量。

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平日上午尖峰 加開2班車

捷運工程局局長李政安表示，七月起在安坑輕軌機廠的登車平台於平日上午六點廿八分與七點十六分，發車往K9十四張站，並放置移動式刷卡機，供旅客使用電子票證搭乘，平均每班車約有廿到卅人次上車，試辦活動將延長到八月卅日，盼回饋社區支持，並持續觀察長期成效。

李政安提醒，登車平台不販售單程票，也沒有提供儲值服務，票價視同在K1雙城站上車，意即從登車平台到K1雙城站間，不納入營業里程計費。

市議員陳乃瑜說，安坑輕軌機廠附近的雙城里居民經常反映，明明捷運就在住家旁邊，搭乘輕軌卻要走路跨越一個隧道才能到達雙城站，淪為「看得到、坐不到」，她肯定市府從善如流，推出新的營運模式，包括調整班距、增加試營運班次，也釋出部分空間開放民眾舉辦活動，提供誘因吸引更多人搭乘。她認為，若試辦模式成功培養固定乘客，可考慮評估在機廠設站。

民代促增班、試乘到年底

市議員陳儀君表示「樂觀其成」，但暑假期間少了學生族群，搭乘輕軌的人潮比較少，試辦期間僅短短一個月，看不出實際成效，建議市府在不造成營運負擔的前提下，於上、下班通勤時段多開幾列加班車，持續到年底才能彰顯成效，若培養出具規模的運量而衍生設站需求，再思考進行下一步程序。

設站須經環評、修正審查

捷運局綜合規劃科長黃維崧表示，安坑輕軌通車前，地方民意反映希望在機廠設站，當時相關方案曾提報交通部審查，但是中央認為效益不高未獲同意，考量民眾的搭乘需求，原本機廠的登車平台僅限內部員工使用，經研議以試辦方式開放民眾乘車，使用成效必須再觀察，若未來要成為常設車站，還要經過環評、修正計畫、審查等行政程序。

安坑輕軌全長七．五公里，共設置九座車站，二○二三年二月通車，其中K9十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，目前日運量達六二○七人次。

安坑輕軌機廠自7月1日起在平日尖峰時段加開2班加班車，開放民眾搭乘。（記者賴筱桐攝）

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