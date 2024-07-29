宜縣垃圾分類逾半不合格 收運破袋查

宜縣環保局7月起偕同全縣清潔隊擴大垃圾收運破袋稽查。（宜縣環保局提供）

2024/07/29 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府環保局今年上半年在利澤焚化廠垃圾傾卸平台隨機破袋檢查，垃圾分類不合格率達五十三．七五％，七月起偕同全縣清潔隊擴大垃圾收運破袋稽查（見圖，宜縣環保局提供），發現不合格就當場退回，屢勸不聽將開單裁處，最高可處六千元罰鍰。

不合格當場退回 最高罰6千

環保局指出，家庭垃圾破袋檢查若有下列情形便認定不合格，包括每袋垃圾含有五件以上資源回收物、使用不透明垃圾袋、廚餘占三分之一以上；經統計，環保局上半年在利澤焚化廠隨機破袋檢查，合格率僅四十六．二五％。

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須用透明袋 資收物少於5件

環保局表示，舉例而言，垃圾袋中最常見的資源收回物包含紙餐盒（紙碗、紙杯）、塑膠容器（飲料杯、塑膠杯蓋、蛋盒）、生廚餘（菜葉、菜梗）。

紙容器回收前，要先把廚餘倒入廚餘桶，清除紙餐具上油污後再分類回收，菜梗、菜葉、剩菜和剩飯統一收集瀝水，放入垃圾車上的廚餘桶回收。

環保局長許嘉琦說，垃圾分類不確實，會增加垃圾車清運及焚化爐負擔，對清潔隊員造成安全危害，例如高壓容器、鋰電池經垃圾車壓縮後可能爆炸起火。

縣府七月起偕同各公所清潔隊擴大垃圾收運破袋稽查，發現不合格當場退回，要求當事人做好分類再丟進垃圾車，若屢勸不聽，可依違反廢棄物清理法第十二條，處一千二百元到六千元罰鍰。

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