照顧寄養童19年 巴慶祥獲東屏模範父親

巴慶祥接受屏東縣長周春米頒獎表揚，親友一起出席共享榮耀。（記者羅欣貞攝）

2024/07/29 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕三地門鄉巴慶祥擔任屏東家扶中心寄養家庭十九年，和妻子合力照顧過十八名寄養兒少，去年還正式收養了一位從三個月大照顧到十一歲的寄養童「小琳」；巴慶祥榮獲今年屏東縣模範父親。

六十六歲的巴慶祥與妻子楊蕙瑜來自原住民部落，常帶著寄養童為農作物澆水、採摘果實、陪伴散步、在牆壁作畫、打羽球，更會在假日時開車載寄養童四處遊玩，讓他們感受家庭的溫暖。

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巴慶祥夫婦去年更正式收養從三個月大照顧至今的「小琳」，讓寄養童成為自己的女兒，夫妻倆現共有五個女兒、五個孫子；小琳昨天一起出席模範父親表揚大會，共享榮耀。

巴慶祥自軍中退役後擔任醫院巡迴車司機，工作之餘和太太用心照顧每一位寄養兒少，堅信「用愛與關懷可以改變孩子的一生」，巴慶祥表示，其實妻子最辛苦，要感謝妻子全心陪伴寄養童，他只是代表所有的寄養爸爸們來領獎。

昨接受表揚的模範父親中，還有潮州鎮的簡榮得，他曾參與九二一大地震、八八風災救災等重大任務，二○○七年獲全國鳳凰楷模獎。他表示，記得八八風災到林邊支援救災時，一天一夜沒睡覺，幾乎都泡在水裡，這次看到凱米颱風來襲很擔心，準備隨時出門支援救災，這是身為義消的使命感。

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