土石流毀自來水管 國姓400戶斷水

土石流重創簡易自來水管線設施，400戶無水可用。（記者佟振國攝）

2024/07/29 05:30

〔記者佟振國、張協昇／南投報導〕凱米颱風重創南投縣山區，國姓鄉南港村樟湖野溪土石流沖毀道路、農田及簡易自來水設施，近四百戶居民無水可用；同樣受災嚴重的信義鄉，台廿一線、東埔村投九十五及雙龍村聯外道路，已搶通恢復單線通車，不過路況泥濘且午後又會下雨，民眾通行要格外注意安全。

巨石擋路 今調派大型機具開挖

凱米颱風連下三天豪大雨，國姓鄉南港村樟湖野溪爆發嚴重土石流，道路、橋梁橋孔遭多個直徑逾二公尺的巨石阻擋，石塊、泥流向兩側溢流，沖毀樟湖路及下方民宅、農田，災後數日仍滿目瘡痍，約有六十戶停電，鄉長邱美玲表示，前天居民已自僱小型挖土機暫時清出水路加速排水，大型石塊清除仍需中央援助，已將災情查報水保署，今天起調派大型重機具開挖搶通道路。

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樟湖野溪上游也是南港村簡易自來水重要水源地，土石流重創管線等設施，山下近四百戶無水可用，邱美玲希望中央、縣府、台電協助修復民生用水及電力，讓村民生活恢復正常。

長流村奉天宮附近山坡出現大面積崩塌，下方十多戶民宅岌岌可危，公所希望水保單位協助整治；長豐村十八份產業道路大雨掏空路基，導致近半路面塌陷消失，只容小型車勉強通行，若路基持續流失，整條路恐中斷。

杉林溪聯外路禁通行 休園至8/5

至於信義鄉台廿一線明德段、東埔聯外道投九十五線、雙龍村聯外道路，經搶修，前晚陸續恢復單線通車；鹿谷鄉溪頭往杉林溪投五十線路基流失仍禁止通行，杉林溪森林生態渡假園區休園至八月五日，民眾不要白跑一趟。

國姓鄉樟湖野溪爆發土石流，沖毀道路。（記者佟振國攝）

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