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秋OUT音樂節先行場 澳洲樂團演出

澳洲墨爾本樂團 Glass Beams 昨首度來台，為「秋OUT音樂節」夏季先行場進行專場演出。（記者詹湘淇攝）

澳洲墨爾本樂團 Glass Beams 昨首度來台，為「秋OUT音樂節」夏季先行場進行專場演出。（記者詹湘淇攝）

2024/07/29 05:30

〔記者詹湘淇／台北報導〕一年一度的「秋OUT音樂節」將於九月廿八、廿九日在台北公館地區舉行，澳洲墨爾本樂團 Glass Beams昨首度來台，為「秋OUT音樂節」夏季先行場進行專場演出，在台北自來水博物館的戶外千人舞台演出具未來感的迷幻音樂。

主打慵懶氛圍的「秋OUT音樂節」將於九月廿八、廿九日在台北公館地區登場，夏季先行場由Glass Beams在台北自來水園區中的戶外千人舞台演出，這也是Glass Beams今年在亞洲地區的唯一大型專場。三位帶著閃爍面具的成員以搖滾、迷幻、電子與靈魂放客元素，呈現東西融合、新舊交融的電子律動，園區也以噴泉與交錯燈光迎接Glass Beams的到來。

而開場演出的台灣新生代雙人樂團夢東Mong Tong，雙眼裹紅布、身著無領襯衫宛若「觀落陰」儀式，在百年古蹟呈現台灣文化的神祕色彩。

主辦單位PIPE Live Music表示，「秋OUT音樂節」今年六座舞台將分別座落於公館水岸廣場、市定古蹟渾水抽水站、公館商圈、台北自來水園區、古亭河濱公園，將打造一場結合國際音樂與在地演出場域，屬於台北都會的休閒活動，包括聽音樂、走古蹟、逛商圈、賞花海的複合式音樂之旅。

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