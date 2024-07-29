《台北》備購物袋買裸賣蔬果 超市「有禮」

全聯設有蔬果裸賣專區。 （記者江采蓁攝）

2024/07/29 05:30

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市環保局響應全球減塑趨勢，推廣蔬果裸賣及民眾自備購物袋裸買，自今日起至八月二日與北市十二家全聯門市合作「蔬果裸賣、減塑自備買」活動，於指定門市自備購物袋購買裸賣蔬果，前二○○名可獲得聯名款「茄仔袋」或抽取式衛生紙一包，送完為止。

業者省成本 廢棄物也減量

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，減塑意識抬頭，越來越多業者開設蔬果裸賣專區，如家樂福、大潤發及美廉社部分分店都有設置，除可減省成本，也能達到廢棄物減量目的；未來不排除與更多企業合作推廣蔬果裸賣專區，目前先以獎勵的方式鼓勵民眾自備環保袋，樂見企業自主發起活動。

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民眾建議店家提供實質折扣

記者實際走訪市場、超市，部分民眾已習慣自備環保袋購物，有民眾表示，買菜的塑膠袋最終會被當垃圾丟掉，不如自己帶環保袋購物，還能減少垃圾；但也有人認為，若自備購物袋，店家可以提供實質優惠或折扣，會更有意願及動力出門隨身攜帶環保袋。

環保局說明，即日起至八月二日上午十點到下午兩點，在指定的全聯門市自備購物袋購買裸賣蔬菜，前二○○名可獲得環保局與全聯限量聯名款「茄仔袋」或抽取式衛生紙一包，每人限領一次，送完為止。

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