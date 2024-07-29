北市馳援高雄 出動「小鋼炮」抽水

鏟裝機及卡車協助清除路面污泥。 （北市工務局提供）

2024/07/29 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕凱米颱風造成中南部嚴重淹水，台北市政府完成轄內搶修復原後，調派機具、人員支援高雄，昨完成支援任務北返，代表北市府授旗出發的副祕書長張溫德表示，工務局調派所有用得上的抽水機前往，包含「小鋼炮」十二英吋移動式抽水機，高效率完成抽水獲得高雄市府感謝；帶隊官、工務局專委陳宏銘指出，共動員五十七人次、十八台抽水機及鏟裝車、貨卡等，完成多處社區大樓地下室抽水，從早上六點到晚上十點半，一站一站無縫接軌，就怕延遲引起病媒蚊等疫病。

動員57人次 18台抽水機、鏟裝車

凱米颱風在北市造成的災情集中在樹木傾倒，工務局轄下新工處、水利處、公園處、衛工處、大地處處通力合作，於廿五日恢復市容；台北市長蔣萬安指示應變中心待命支援中南部各縣市，原預定支援嘉義市，在嘉義市獲水利署抽水機支援後，得知高雄急需抽水協助，經工務局與高雄水利局聯繫，立即盤整可動用救災能量，廿六日南下，廿七日全力投入協助。

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陳宏銘指出，總計動員五十七人次、十八台抽水機及鏟裝車、貨卡等，廿七日上午從早上六點執行到晚上十點半，範圍遍及三民區、烏松區、前金區、大社區、仁武區多處社區大樓地下室抽水，還有鏟裝機及卡車協助高雄市環保局灑水車進行楠梓區清豐路路面污泥清除作業，在雙方配合下，讓清除作業較預定時程提前完成，當地清豐里里長戴佑東還到現場表達感謝。

陳宏銘指出，支援團隊可以說是一站一站無縫接軌，只希望越早抽完水，讓民眾能越快進行後續清理，避免延遲引起病媒蚊等疫病；而水利處這次調度支援的三台十二英吋移動式抽水機，屬於大型抽水機，每分鐘抽水量可達十八公噸，在防災界素有「小鋼炮」之稱，因體型龐大，無法單靠人力搬運裝卸，特別派出三輛吊卡車組裝。

台北市府協助高雄救災，出動「小鋼炮」幫社區大樓地下室抽水。 （北市工務局提供）

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