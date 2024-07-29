來台探尋祖母生長之地 屏縣府力助灣生後裔圓夢

灣生後裔滝川（中）來台尋根，縣府人員陪同至屏東市戶政事務所了解相關資料。（屏東縣政府提供）

2024/07/29 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府接獲一起超級任務，日本灣生後裔滝川恵光衣（Takikawa Emii）在縣府臉書留言表示，欲來台尋訪祖母半世紀前在屏東生活的足跡，縣府透過戶政、地政系統協尋到日治時期圖籍資料，成功幫助滝川於本月廿七日來台完成尋根夢想，為台日友好再添佳話。

滝川留言提到祖母出生在台灣，雖然在她年幼時祖母就去世了，但她很愛祖母，想看看祖母出生和長大的地方，希望透過尋根之旅深入了解祖母過去在屏東生活的環境，向祖母的故鄉致敬，請求屏縣府協助。

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滝川提供的資料全是日治時期地址，任務不簡單，但縣府被她與祖母的深厚情感打動，決定全力協助，透過戶政及地政系統尋找到日治時期圖籍資料，助滝川圓夢。

滝川廿七日到訪屏東，感受這塊與祖母情感連結的土地，她十分感謝縣府傾力協助，表示此行對她意義非凡，將把這份溫暖情誼帶回日本與家人分享。

屏縣府表示，日治時期在台灣出生的日本人，包括日台通婚者所生下之子女，都稱呼為「灣生」，二戰後灣生在內的大部分在台日本人都被遣返回國，但他們對台灣有深刻情感，多年來陸續有不少人來台尋訪，縣府樂於協助圓夢。

灣生後裔滝川來台尋根，縣府人員陪同至屏東市戶政事務所了解相關資料。 （屏東縣政府提供）

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