執勤被撞斷手筋「顛倒勇」 義交陳保休養半年又上工

桃園市交通義勇警察大隊龍潭中隊隊員陳保。（記者周敏鴻攝）

2024/07/29 05:30

記者周敏鴻／專訪

桃園市交通義勇警察大隊隊員陳保去年被闖入交通管制路段的計程車撞上，致右手掌斷裂四根手筋，治療休養半年恢復後，立刻重回街頭執行交管勤務，友人問他「不怕再被撞嗎」？他打趣地回說：「我可是陳大膽呢！」展現「打斷手骨顛倒勇」的精神。

現年五十歲的陳保，高中時到照相館當助理，畢業後當攝影師，曾兩度赴中國發展，二○一九年返台後不久，中國就爆發武漢肺炎，疫情蔓延全球，他也暫停了工作，發現回歸平淡生活也很棒，當好友相約參加義交，他報名、受訓後於二○二一年成為隊員。

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常頂著艷陽或大雨的交管勤務並不輕鬆，但陳保不喊苦，每逢孩童穿越道路時都趨前引導；曾有工地怪手正要開上板車，老翁硬闖要從下方鑽過，被他緊急拉住；也遇過工程人員在車旁拿工具，客運經過有視線死角，千鈞一髮時他拉開工程人員，才沒發生傷亡憾事。

去年二月一日上午，陳保在中壢區一處工地外執勤，一輛計程車失控衝入管制區內撞倒他，致右手背慘遭告示牌的銳角割傷濺血，緊急開刀接回手筋，休養半年後才復原。

盼法律賦予義交權力

「能保護他人，承受風險是值得的。」陳保希望義交能得到大家更多尊重，他曾阻擋外送員騎車進入管制路段，對方卻出言不遜，還找來多位外送員助陣，直到警察趕來才散去，他建議法律明文賦予義交權力與保障，民眾也能尊重義交的指揮權，才能共同維護交通安全。

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