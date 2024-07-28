高市大樓地下室 800汽機車滅頂

高雄288住戶的大樓地下室遭豪雨灌入、800輛汽機車滅頂，持續抽水後，終於見到地下1樓。（記者黃良傑攝）

2024/07/28 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市一棟二八八戶的集合大樓被大水灌入，連淹了地下室三層樓，包括三百多輛汽車、五百多部機車遭滅頂，損失慘重又遇停電搶修，昨天持續抽水終於見到地下一樓，但汽、機車全佈滿泥沙。

持續抽水 才見到地下一樓

洪姓受災戶說，旁邊就有滯洪池，寶珠溝也完成整治，水還是來得又急又猛，質疑當時寶珠溝抽水機有啟動嗎？兩輛車遭滅頂的陳姓住戶則指市府補助每車二萬元修車費，杯水車薪。

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昨天該棟大樓持續抽水，因搶救暫時停電，附近六個社區大樓也連動停電，部分附近商家還無法正常營業，居民都感到十分無奈；七百多輛汽機車目前仍然在水裡。

台電表示，截至昨天下午，全台累計曾停電超過八十六萬戶，其中豪雨致高雄市區嚴重淹水，多處大樓地下配電室設備受損。高市府迄今已投入各式抽水機八十七部投入抽水。

該大樓因配電系統在地下室，需等地下三層水全抽出才能進行搶修，目前初估將停電一週，住戶借住友人家或暫宿旅館，一人一晚最高補助一千二百元，兩人同住一室最高補助二千四百元。

受災戶強調，管委會將保留證據，住戶會追究保全公司責任，也希望加快抽水、復電速度。

水利局昨日強調，總滯洪量已由原本廿五噸，提升至四九八萬噸，若沒有滯洪池，四九八萬噸的雨水再溢出來，災害更大。

此次淹水主因，是因為強降雨量已超過所有設施與防護標準，有了滯洪池，也不是一定不會淹水，後續將檢討防洪設施及標準的不足，勘查哪個地方淹水快、哪些退水速度太慢等狀況。

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