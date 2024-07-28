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農業部公告 彰以南、花蓮五鄉鎮全品項農產 災損免勘、提供現金救助

台南市一處雞場慘淹，雞隻大量死亡，災情慘烈。（農業局提供）

台南市一處雞場慘淹，雞隻大量死亡，災情慘烈。（農業局提供）

2024/07/28 05:30

〔記者羅欣貞、陳彥廷、鍾麗華、吳柏軒／綜合報導〕凱米颱風造成嚴重農損，全台農業損失逾十八億元，屏東縣受損面積逾三千公頃、金額逾三．八億元最多。總統賴清德昨天到屏東關心。農業部則公告彰化以南及花蓮五鄉鎮的全品項農產品，免勘災提供現金救助等。政府各部會也優先提供各項災害救助。

農業部昨天公布最新統計，截至昨下午五點，全台農損累計近十八億元，屏東、嘉義、雲林等縣都破三億元，主要被害作物為香蕉；昨也公告彰化以南及花蓮五鄉鎮的全品項農產品免勘災，提供農災現金救助、貸款半年免息等，協助農漁民。

貸款半年免息

台中市、宜蘭縣的部分作物也都列入免現勘行列，而未納入災損天氣參數的品項，可由地方政府認定後報農業部核定。

而各地畜牧災損估計也已達二億五千萬元，農業部昨晚公告，中彰投、雲嘉南和高屏等八縣市畜產業，可辦理全品項現金救助與低利貸款。

八縣市畜產業也現金救助

屏縣茄子種植逾六四○公頃為全台最大產區，賴清德昨到九如鄉林姓農民的茄子田了解受損情形；屏縣長周春米指出，屏縣農損面積逾三千公頃，各鄉鎮市公所已開始受理農民申報。

行政院表示，各部會已優先提供各項災害救助事項，包括災害慰問金，死亡或失蹤每人八十萬元，重傷賑助廿五萬元；住戶淹水救助每戶最高發給兩萬元，從寬認定。

政院發言人陳世凱指出，院長卓榮泰也指示，針對凱米造成公共工程災損，成立「凱米颱風專案」，將災區公共工程的復原重建列為最優先施政。

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