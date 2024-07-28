凱米釀災 全台12處公路阻斷 已10死2失蹤

台鐵北迴線和仁至崇德路段昨上午又被土石流淹沒軌道。（民眾提供）

2024/07/28 05:30

台鐵北迴線又遭土石流淹沒 最快8月3日才搶通

〔記者吳亮儀、鄭景議、王善嬿、洪定宏、楊金城／綜合報導〕凱米颱風重創鐵、公路交通，如台鐵北迴線和仁至崇德段遭土石淹沒、要到八月三日搶通，宜蘭、花蓮、台中、高雄等縣市多達十二處公路災阻，有的恐需待八月底修復；中央災害應變中心統計，至今已釀十死、二失蹤、八九五傷，部分公路邊坡含水量飽和，籲民眾減少山區戶外活動。

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還有逾萬戶停電

儘管凱米暴風圈已遠離，但全台持續受低壓影響，易短延時強降雨，中央災害應變中心仍持續開設，並統計至昨晚九點，凱米導致全台十死、二失蹤、八九五傷，新增雲林縣元長鄉五十歲男子車禍不治、嘉義縣水上鄉水溝有六十三歲男性浮屍，淹水災情有十六件還未退水，逾一萬戶停電，七三○戶停水。

全台多處公路受災，交通部公路局統計，截至昨晚仍有十二處道路災阻，位於宜蘭縣、花蓮縣、台中市、高雄市，包括台七甲線、台八線、台八臨卅七線中橫便道、台九線、台十六線、台廿線、台廿七線、台廿九線、台廿九線臨十一線便道等。另五處單線雙向通行，二處預警性封閉。

如高雄市桃源區台廿線九十四K的明霸克露橋鋼便橋A1端橋台引道，被大水沖毀四十公尺，明霸克露橋遭土石掩埋約五百公尺，預計八月底才能搶通。

台鐵北迴線和仁至崇德路段前晚至昨上午發生兩波大量土石流淹沒軌道，估計高達二萬方土石需要清理，為確保安全，部分路段夜間將暫停施工，東正線最快八月三日才能搶通。

台鐵八掌溪橋台南後壁段路基遭大水沖走流失，造成縱貫線嘉義南靖站到台南後壁站路線中斷，台鐵預計八月一日先搶通東線，採單線雙向行車，昨天採公路接駁旅客，秩序良好。

而阿里山林業鐵路甫於七月六日恢復全線通車至今不到一個月，受凱米肆虐又停駛。林鐵人員昨巡檢沿線土石崩落及倒樹至少八十九處，預估八月底修復。

海巡署則統計，凱米襲台至昨日，南部沿海有一艘貨輪沉沒釀一死四失聯、有四人獲救，另有八艘貨輪共八十八人擱淺，已搶救五船五十一人，三船卅七人雖無下船規劃，但目前人船均安。

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