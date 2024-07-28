基隆浪曲嘉年華 侯友宜現身

新北市長侯友宜（右一）出席基隆浪曲嘉年華，與基隆市長謝國樑（右二）推銷瑞芳區漁會的小卷特產。（記者盧賢秀攝）

2024/07/28 05:30

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市與基隆市相鄰，有共同漁業特色和漁村文化，新北市長侯友宜昨晚現身基隆市八斗子碧砂漁港「基隆浪曲嘉年華」活動，行銷新北與基隆漁業及觀光產業。瑞芳區漁會也在「基隆浪曲嘉年華」辦小卷試吃活動，提供酥炸小卷及獨家手作的小卷棒棒糖讓民眾嘗鮮。

侯友宜表示，新北與基隆都有特殊的海岸景緻及豐富的漁業資源，除了小卷外，還盛產白帶魚、鯖魚及各種鯛科魚，新北市與基隆市在二○二二簽署「淨海聯盟」合作備忘錄，共同清除海洋污染及海洋廢棄物，也共同創立「淨海合作社」，至去年底已清除了二六六七公斤的海洋廢棄物，讓漁業永續發展。

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他表示，新北和基隆有共同漁業特色和漁村文化，其中兩市的小卷產量占全台的八○％，因此兩市合作行銷漁業及觀光產業。

新北深澳漁港八月也要推出小卷季系列活動，瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，深澳漁港將於八月廿四、廿五舉辦小卷市集，販售尚青的生鮮小卷，現場有小卷棒棒糖手作體驗，並串聯深澳漁港周圍海鮮餐廳，在小卷市集消費滿三百元就送限量五十元餐廳抵用券，船家也提供夜釣體驗。

新北市漁業處說，新北推動嗨漁港，以深澳漁港串聯兩市的旅遊景點，帶給民眾更豐富的旅遊體驗，提升產業經濟。

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