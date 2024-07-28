雙北中正橋往北市機車引道 議員促增標示

中正橋往北市機車匝道，由於標示不明顯，造成汽機車駕駛在車道岔路口猶豫遲疑。（羅文崇提供）

2024/07/28 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕中正橋為連結新北市和台北市的重要交通要道，中正橋改建於今年三月重新啟用後，橋面新動線讓來往汽機車用路人要重新適應，新北市前議員羅文崇日前與台北市議員王閔生會勘，盼台北市交通局針對永和機車族往台北方向下橋後、遇汽車右轉廈門街的回堵，以及將於今年十一月開通的中正橋通往水源快速道路匝道，造成汽機車流交織問題應設法解決。台北市交通局人員回應，將會回去研議改善方式。

汽車易誤闖 北市交通局允研議改善

羅文崇說，中正橋重新通車後，到台北市上班的機車騎士反映不少問題，他日前與王閔生服務處、台北市新工處、交通局、警察局等單位勘查交換意見，現場看到在北市端機車引道前，除了騎士會猶豫如何前進之外，也看到了欲前往水源快速道路的汽車也險些誤闖，希望盡快增加路線標示。

請繼續往下閱讀...

汽車下橋右轉廈門街114巷 易回堵

此外，北市端下橋處有汽車右轉廈門街一一四巷，與機車形成交織，右轉的汽車又要等行人通過，又再造成後方機車回堵，台北市警方表示，後續會在上班時間，引導汽車往前至汀洲路再行右轉，避免下橋處汽機交錯造成危險及回堵。

上班時間 警方將引導至汀洲路右轉

羅文崇說，大家最關心中正橋永和往北市方向，未來連接水快的匝道預計於今年十一月通車，是否維持開放機車直行快車道？如維持現狀，又會形成汽機車在橋上交錯現象，該如何解決？如恢復原本規劃讓機車行駛專用道，以上班時間的車流量會消化不了。

羅文崇建議，削減永和往台北方向的東側人行道寬幅，增加機車道寬幅，也要請新北市積極來與台北市溝通，研擬出最好的解決之道，台北市交通局人員回應，將會回去研議改善方式。

新北市交通局長鍾鳴時說，地方反映的各項問題，新北市都會將意見整理請台北市府相關單位來協助處理解決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法