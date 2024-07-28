北市石牌福星宮揭匾 賴清德為台灣祈福

總統賴清德（右二）27日晚間出席石牌福星宮「關聖帝君聖誕千秋晚會暨揭匾儀式」，致詞時感謝神明保佑。（記者劉信德攝）

2024/07/28 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕總統賴清德昨晚至台北市北投區石牌福星宮出席關聖帝君聖誕千秋晚會暨揭匾儀式，受到民眾熱烈歡迎，他先至正殿參香後致詞表示，此次凱米颱風雖然重創南台灣，造成嚴重災情，但只要國家團結，不因災害而失志，未來就能將不足的治水措施做得更好，應對下次的災害，並強調若自己做得不好，請人民用力監督，他勢必深刻檢討。

賴清德昨晚六點半準時抵達福星宮，並為台灣祈福，於致詞時感謝神明保佑，還有民眾對他的支持，就任兩個多月來自己很認真打拚，希望不要讓大家漏氣。

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賴清德說，祈求國泰民安，民眾都闔家平安，這次凱米颱風造成南部嚴重災情，相信只要團結，不會因這次災害而失志，未來中央、地方通力合作，將治水措施更加精進，經過這次的考驗後，台灣能把不夠好的地方再加強。

賴清德說，希望這裡的神威更加顯現、香火更加鼎盛，保護台灣民眾平安順利，更強調未來將更加認真打拚做好總統的工作，團結國民、讓世界看到台灣，台灣人民也看得見未來，並推動經濟發展，讓百姓過上更好的生活，對窮困的民眾也要更加關心照顧，如果自己做得不好，請人民不要客氣，用力監督，他將會深刻檢討。

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