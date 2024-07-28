基泰大直案發逾10月 雙北懲戒未定案

2024/07/28 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市中山區基泰大直損鄰案事發已逾十個月，民進黨市議員許家蓓卻發現，北市建築管理工程處目前僅針對起造、承造、監造人各罰九萬元，承造廠商及監造建築師懲戒仍在審議中，質疑雙北市府動作太慢。北市建管處表示，去年九月與今年六月召開兩次建築師懲戒委員會，決議將於近期核定後對外公布。

北市︰近期核定對外公布

許家蓓表示，此案北市府被監察院認為有精進改善空間，營造廠商、監造建築師等相關人員都有嚴重疏失，更有營造業借牌的情形，至今對營造廠商及建築師的懲戒卻仍未定案，且此案營造廠商登記於新北市，相關懲戒要由新北市府開會審查，北市府直至今年五月廿一日才函送新北市政府審議。

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北市建管處表示，營造廠商懲戒於去年九月十九日新北市政府召開首次建築師懲戒委員會，因審議後必須補充災害發生的詳細鑑定報告及營造廠相關人員的違失詳細事證，因此災害原因調查報告經三大專業技師公會辦理完成，並配合檢察官於今年四月底完成調查起訴，調查資料才能公開，該處於五月廿一日彙整提供給新北市政府作為補充事證。

另外，本報接獲讀者投訴，指市長蔣萬安曾說基泰未完全負起責任前，任何一處北市建案休想動工，但基泰位於木柵路三段的都更案「象山主人」即將動工，讓地方居民憂心忡忡。對此，北市建管處表示，基泰建案件除基泰大直案外，其餘經鑑定施工安全無虞，均已恢復施工。

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