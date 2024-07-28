私幼性侵案 北市府稱問題在柯市府不夠積極

2024/07/28 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕蔣市府提出的台北市幼兒園性侵案檢討報告，遭市議員批評卸責、未通盤檢討所有程序，台北市政府昨不認卸責，仍強調蔣市府於二○二三年時皆依照程序、依法要求該園停業，更針對狼師及園長負責人開罰，堅稱檢討報告已全面檢視二○二二年（前市長柯文哲任內）的五項問題，關鍵在於「當時」相關局處心態不夠積極主動。

北市府副發言人郭音蘭昨表示，自蔣市長上任後，面對問題的態度就是承擔、解決問題，已全面檢視二○二二年五項問題，更歸結問題的核心為當時相關局處心態不夠積極主動，因此除教育局與社會局將以考績會程序決定行政懲處，也主動將全案送交監察院接受檢驗。

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針對議員質疑二○二三年慢半拍，郭音蘭說明，二○二三年通報一個月內，教育局就已要求停止招生，並在調查認定後依法要求該園停業，教育局七月十二日接獲幼兒園校安通報後，隔天立即依新修的《幼教法》法定程序召開審查小組會議決議受理，並隨即組成調查小組、辦理調查訪談事宜，八月專案小組進駐園內輔導並要求該園先行停招。

郭音蘭指出，教育局依法分別裁處負責人（狼師母）延遲通報十五萬元、未依規定停聘狼師卅萬元，並依最重罰則裁處狼師毛畯珅六十萬元且終身不得擔任教保服務人員，負責人未通報開罰十五萬元，園內人員情節重大的不當對待幼兒行為罰六萬，後也廢止幼兒園設立許可的處分。

至於市府遭質疑只是「抄法規」， 郭音蘭指出，精進方案要求的是做得比現行法規更多、更嚴格，以精進方案第一項為例，現行《幼兒教育及照顧法》是「調查期間⋯應停職」，市府則將停權時限設定在「接獲通報」要求立刻停職、停聘並從重處罰，請議員不可不明察。

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