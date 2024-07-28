北市私幼性侵案檢討報告 議員批抄法規卸責

台北市政府針對培諾米達信義幼兒園性侵案做出檢討報告，議員質疑避重就輕，圖為市長蔣萬安日前為此案鞠躬道歉。（資料照）

2024/07/28 05:30

許淑華指監院16日早已立案調查 藍白認為應通盤檢討所有程序

〔記者楊心慧／台北報導〕蔣市府針對台北市培諾米達信義幼兒園性侵案做出檢討報告，稱全案將由北市府主動移送監察院，並提出十項精進計畫；民進黨議員簡舒培批評精進計畫根本抄既有法規，且僅檢討柯市府疏失是在卸責；民進黨議員許淑華質疑，監院早在本月十六日表示已立案調查北市府疏失，質疑蔣市府刻意做政治動作；民眾黨議員林珍羽、國民黨議員應曉薇則認為應通盤檢討所有程序，而非卸責，別再讓更多孩子受害才是當務之急。

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蔣市府壓線提10大精進方案

蔣市府前晚「壓線」給出檢討報告，稱此案於二○二二年獲通報，行政處理確有疏失，教育局、社會局皆難辭其咎，全案將由北市府主動移送監察院，將提交兩局處的考績會，決定行政懲處；另提出十大精進方案，包括接獲性侵案通報立刻停職、停聘並加重處罰；成立跨局處應變小組，進行聯防通報及緊急應變並即時通報府級與進行行政督導；建立三階段知會SOP強化多重把關機制；擴大比對加害者前科紀錄等。

簡舒培︰處理流程荒腔走板

簡舒培昨質疑，檢討報告避重就輕，完全看不到檢討，提出的精進作為根本是抄法規，整起事件流程的疏失、怠惰，包含二○二二年首起案件時，沒採取行動，二○二三年七月案件第二次爆發、狼師被羈押時，幼兒園還威脅家長別亂傳訊息，教育局卻到十月才廢止該園經營許可，顯示處理流程荒腔走板。

無具體懲處名單 挨批應付

許淑華批評，監察院早在本月十六日主動公布狼師姓名及幼兒園名稱，並已立案調查北市府是否無依法善盡調查及監督之責，蔣市府不是狀況外，就是仍在做政治動作；針對通報系統是否能馬上監督、未來是否有借殼經營的狀況、立案審查該如何更嚴謹，完全沒提出具體檢討方案，甚至行政疏失草草帶過、無具體懲處名單，全在應付了事。

應曉薇促重大事件同步移送檢方

應曉薇受訪表示，應通盤檢討程序面問題，現今狀況是通報後調閱監視器等紀錄，再移送府審查是否受理調查，後續再組成調查小組，才開始訪談相關人員，最後完成調查報告再交認定委員會決議或移送，但其實針對重大、明顯事件，應當機立斷同步移送，一旦檢方受理並有基礎證據，就同時廢止許可。

林珍羽︰跨局處聯繫不足

林珍羽受訪指出，此案無論是誰都不該推託及卸責，精進計畫可以寫得很漂亮，但要落實，從剴剴案到此案的關鍵都是局處各自為政、橫向聯繫溝通不足，應在跨局處間訂好協作機制、檢討實質上協作機制出問題的關鍵在哪，若沒建立完整機制，再多的「精進作為」都沒用。

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