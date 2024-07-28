《南投》南投40校受災 鄭麗君：專案協助復建

在彰化縣大城鄉勘災時，農民拿受災發芽的花生向行政院副院長鄭麗君（前排左）說明。（記者顏宏駿攝）

2024/07/28 05:30

教育部已先撥300萬緊急搶修 後續與週邊復建一併規劃提報

〔記者張協昇、顏宏駿／綜合報導〕凱米颱風暴雨肆虐，南投縣近四十所學校受損及多條道路中斷，行政院副院長鄭麗君二十七日現勘表示，中央已針對此次災害重建成立專案機制，除現階段的搶修、搶通外，後續包括學校及道路復建等工程，也請縣府彙整提報公共工程委員會專案全力復建，並將從寬、從優核定各項救助。彰縣農損粗估逾三億元，對於災損救助，鄭麗君也重申將從寬認定、從簡從速辦理。

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勘查水里國中操場旁土坡崩塌災情

鄭麗君昨下午在南投縣長許淑華、教育部次長張廖萬堅及立委羅美玲、游顥等人陪同下，勘查水里國中操場旁二坪山土坡崩塌情形，縣府教育處長王淑玲報告指出，水里國中後山坍方土石方約一千立方米，大樹傾倒壓毀看台遮陽架及跑道周邊排水設施，預估復建經費逾一五○○萬元；另有居民反映，由於水里國中後山坍方，連帶造成學校周邊社區淹水，希望中央一併整治當地排水設施，並表示目前淹水已消退，淹水時沒拍照，希望中央能從寬認定救助金發放標準。

鄭麗君表示，南投縣近四十校在此次颱風受損，教育部已先核定三百萬元供縣府應急搶修，至於像水里國中損害這麼嚴重的學校，必須進行後續復建工程，也請縣府連同學校周邊水利工程一併規劃，提報公共工程委員會專案全力復建，讓學生及老師安心上課。

鄭麗君強調，包括賴總統及卓院長已說明，住戶淹水及農損等各項救助都將從寬、從優認定，並儘速核撥，其中淹水部份中央將加碼發救助金，農損部份以南投縣來說，應該都全品項現金救助，不用現勘，也有半年免息貸款。

彰縣勘災 全縣農損粗估逾3億

隨後鄭麗君前往信義鄉了解羅娜村往筆石聯絡道路，因野溪暴漲，遭沖上岸的大小石頭阻斷情形。她表示，包括東埔村、雙龍村聯外道路，也因爆發土石流或路基掏空中斷，除現階段全力搶修、儘速恢復通車外，未來也須與野溪整治及水土保持一併跨部會規劃復建，同樣請縣府提報工程會專案全力復建，至於原住民受災戶救助部分，原民會另外提供房屋修繕、臨時就業及融資貸款等救助。

鄭麗君昨天也到彰化縣大城鄉勘災，她重申中央農業災損救助政策，從寬、從速、從簡的作業規則，農民只要有災損，不用官員現勘，手機拍照即可，可節省一個星期的作業時間，行政院已要求農業部加大申報APP的頻寬。縣長王惠美表示，彰縣農業災損粗估逾三億元，主要受損作物包括落花生、甘薯等，畜牧業部份，截至目前約七萬多雞隻和部分毛豬溺斃。

行政院副院長鄭麗君（前排中），昨勘查水里國中操場旁後山坍方災情。（記者張協昇攝）

水里國中操場旁後山坍方約1000立方米。（記者張協昇攝）

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