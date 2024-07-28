紓解車潮 苗栗竹南公義路至頭份信義路將拓寬

竹南鎮公義路至頭份市信義路拓寬，百歲橋將拆除重建。（記者蔡政珉攝）

2024/07/28 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市信義路六九○巷，是頭份市區通往竹南科學園區的捷徑，道路現況最窄僅三公尺，不敷使用，且可銜接竹南鎮公義路，地方長期反映能拓寬改善，經縣府將其劃為新設都市計畫道路，獲內政部核定一億八千多萬元將拓寬為十二公尺道路讓苗北雙城能更蓬勃發展。

百歲橋將打掉重建

苗縣府工務處表示，經縣府水利處對龍鳳大排排水計畫治理修正後，可將原本計畫延用的百歲橋打掉重建，已經配合調整都市計畫重新檢討，後續將進入用地取得，將陸續召開公聽會，取得用地後可以上網招標工程案。

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苗栗縣政府工務處土木科表示，拓寬案經內政部納入「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」補助，原規劃打通頭份市信義路六九○巷可通連竹南鎮公義路四三二巷瓶頸，進而與竹南鎮公義路（台十三線）相接，寬為雙向二車道十二公尺，總長約五六○公尺。

苗縣府工務處土木科表示，之前經水利處對龍鳳排水計畫治理修正後，原本計畫使用舊百歲橋進行的工程，如今可以配合調整都市計畫重新檢討後，經都市計畫變更後縣府再執行細部設計可重新發包，優點是可拆除重建老舊的百歲橋，讓整體拓寬案獲得更大彈性，也更能符合如今發展中的頭份、竹南雙城需求。

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