街道滿目瘡痍一夜復原 高雄做到了

市府各局處基層人員總動員，在颱風過後努力恢復市容，主要道路幾乎清理完畢。（記者王榮祥攝）

2024/07/28 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕凱米颱風重創高雄。兒童家庭醫學專家李佳燕發文指出，原本滿目瘡痍的街道，隔天卻發現已經清理乾淨，看著截然不同的場景，感動到有點想哭，也很詫異清潔人員是怎麼做到的？

醫學專家發文︰感動到想哭

李佳燕表示，廿五日上午風雨正強時，開車在路上看見滿目瘡痍，樹幹樹枝樹葉落滿地，雨狂瀉、風狂吹，有看過雨下到密佈成片的嗎？可以下雨下到毫無空隙！大馬路上還有路倒樹橫躺，只容小客車勉強穿過。

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廿六日再從北高雄開車到南高雄，看著清理得乾乾淨淨的大馬路，有些小路上的樹枝樹葉雖來不及清光，也都被掃到兩側置放，以不影響行車安全為前提。

看著與前一天截然不同的場景，感動到有點想哭，這樣的清理速度，究竟清潔人員是怎麼做到的？他們什麼時候出來做這些工作的？

李佳燕認為，可想而知是為市民拼命做出來的成果，有時民眾會對政府失望，那是因為希望更好、對「她」有期待；民眾習慣拿全世界做得最好的政府，來和自己的比較，因為民眾也相信「她」是可以更好的。

李佳燕有感而發指出，全世界有能力、又廉潔的政府有多少？高雄絕對是優等生！網友留言呼應「真心感謝這些人員」、「台灣絕對是一切基礎的世界前三名」、「高雄真的很棒」、「他們颱風天就在清了」。

陳其邁感謝各局處人員付出

市長陳其邁除多次上街慰勞第一線人員，昨也再次透過臉書，感謝風災中默默付出的各局處人員，強調他們在風雨中守護高雄，回過頭也需恢復整理自己的家園。

凱米颱風重創高雄，市區道路樹幹樹枝樹葉落滿地。（翻攝自陳其邁臉書）

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