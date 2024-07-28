長治鄉長補選 吳亮慶險勝邱佳娟

無黨籍吳亮慶當選長治鄉長，感謝鄉親支持。（記者羅欣貞攝）

2024/07/28 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕競爭激烈的長治鄉長補選昨天投票，無黨籍吳亮慶以四千兩百四十一票當選長治鄉長；民進黨邱佳娟以七十九票些微差距飲恨。

屏東縣選委會開票結束後統計，長治鄉第十九屆鄉長補選，選舉人數兩萬五千四百五十五人，投票人數一萬零兩百八十五人，投票率四十．四％，候選人得票數分別為吳亮慶四千兩百四十一票、邱炬峰一千三百六十八票、邱佳娟四千一百六十二票、陳琮賀四百三十五票，無效票七十九票。

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前長治鄉長古佳川因涉貪污罪一審遭判刑，停職期間提出辭呈，因所餘任期超過兩年，鄉長須補選，共有四人投入，包括民進黨徵召的三屆鄉民代表邱佳娟、當過六屆縣議員去年被判當選無效解除議員職務的無黨籍吳亮慶、國民黨徵召的五屆鄉民代表邱炬峰、無黨籍陳琮賀。

昨天開票過程十分緊張，二十四個投開票所都湧入很多鄉親觀看，捉對廝殺的吳亮慶和邱佳娟互有領先，兩人競選總部擠滿關心的選民，最終勝負差距不到百票。

政壇人士分析，政壇老將吳亮慶守住本命區繁華地區，領先一千多票，補回其他落後的區域，最終贏得選戰。吳亮慶表示，這是他投入政壇三十多年最困難的選戰，未來一定兌現承諾，努力回饋鄉親的支持。

以些微票數落敗的邱佳娟展現風度，她祝福當選人吳亮慶，未來會和吳亮慶鄉長一起努力，讓長治鄉更好。

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