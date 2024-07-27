搶修難度大 南澳、東澳仍多戶停電

台電派員挺進蘇花路廊重災區，在新澳隧道北口進行電力修復，行政院副院長鄭麗君到場勘災致意。（記者王峻祺攝）

2024/07/27 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕凱米颱風橫掃宜蘭，導致多處電桿倒塌、高壓線斷落，全縣最多有二萬八○七一戶停電，經台電連日搶修後陸續復電，截至昨晚尚有二九三七戶停電，主要集中南澳及東澳等地區，台電將持續派員搶修中。

至昨晚宜蘭近3千戶待修

台電宜蘭區營業處表示，「凱米」肆虐宜蘭，台電多日派員冒著風雨搶修，迄今恢復供電二萬五一三四戶，但南澳及東澳等地區，因強風豪雨造成主幹線電桿倒、斷及桿基流失，且多處分歧線路受損，加上部分道路土石流及坍崩，造成搶修難度大。

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台電指出，截至廿六日，南澳鄉有一六三九戶未復電，蘇澳鎮還有一二八八戶停電，大同鄉則僅剩十戶，台電將持續全力搶修，希望盡速恢復供電。

台電指出，後續如有新增停電事故或零星個別用戶停電情形，請利用台灣電力APP或台電廿四小時客服專線一九一一，告知停電住址及聯絡方式，搶修人員將以最快速度修復；若看到電線掉落或外露，也請通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

因蘇花路廊昨起開放宜蘭蘇澳到花蓮和仁路段，台電也派員挺進重災區，在新澳隧道北口進行電力修復（見圖，記者王峻祺攝），行政院副院長鄭麗君到場勘災，感謝台電及公路局搶災人員辛勞，積極投入修復電力及路況。

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