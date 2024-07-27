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凱米釀災 嘉縣3死1失蹤

2024/07/27 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「凱米」颱風在嘉義縣造成三人死亡、一人失蹤，由於各主要溪流山洪暴發、溢堤事件頻傳，昨天全縣有一一九處淹水，其中積水逾一百公分有十四處、最深達二二五公分，水上、鹿草鄉災情嚴重，縣長翁章梁探視收容民眾時強調，縣府將全力協助災民盡早恢復正常生活。

受風災影響，阿里山國家森林遊樂區今日持續休園；林鐵今日持續停駛。除了阿里山鄉今天停止上班上課外，嘉義縣其餘地區照常上班上課。

縣府統計災情，颱風期間收容所最高開設廿一處、合計收容三二六人，昨天仍有十八處、收容一六七人。

因樹木傾倒造成電線斷落等電力設施受損，嘉義地區曾停電戶數共三萬六九五七戶，迄昨天下午五點仍有四四一一戶搶修中。

林鐵阿里山車庫負責小火車維修的五十八歲何姓班長，昨天中午獲知阿里山公路開放通行，開車下山欲返回水上住家時，在六十九．六公里處遭落石擊中，警消獲報到場，發現他被巨石壓在駕駛座，救出時已明顯死亡。

五十四歲婦人疑在水上鄉粗溪村落水，往下游漂至內溪村，昨上午在內溪村溪仔底木瓜園被發現浮屍；五十四歲男子疑不慎落水，昨上午在水上鄉嘉朴公路右轉產業道路附近被發現浮屍；番路鄉台三線二八二公里附近，昨傳出有一位民眾掉入水溝，警、消擴大搜尋仍未發現，持續搜救中。

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