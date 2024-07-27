大埤西鎮村淹成孤島 旅外子弟捐500便當

大埤西鎮村淹水超過一百公分。（唐文卿提供）

2024/07/27 05:30

〔記者李文德、鄭旭凱／雲林報導〕凱米颱風狂風暴雨重創雲林縣，造成大埤鄉西鎮村、興安村淹水高一公尺，西鎮村對外道路中斷、形同孤島。民眾無法用餐餓肚子，有大埤旅外子弟自掏腰包購買五百個便當，由消防人員、國軍出動救生艇，順利將便當送進村內供村民暫時止飢。

西鎮村是北港溪、三疊溪、虎尾溪、延潭大排、興安大排、舊庄大排等河流、大排匯集處。大埤鄉長林森寳表示，西鎮村、興安村淹水已超過三十小時，昨天早上淹水有一百四十公分左右，昨天下午仍有一百公分，西鎮村形同水上孤島，許多村民無法煮食、也無處用餐，以至餓肚子。

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西鎮村長唐文卿說，從前天開始雨勢就沒有停過，前天傍晚延潭大排溢堤，開始淹水，村莊南邊有北港溪、東邊興安大排、西邊有虎尾溪，西鎮村人口近五百人，前天陸續撤離行動不便、有就醫需求的長者，但對外道路中斷，有民眾想送物資來也進不來，「從來沒有淹水這麼嚴重」，不知道還要等多久水才能夠排乾。

昨天有大埤鄉旅外子弟得知故鄉淹水打電話給公所，表示要捐五百個便當給餓肚子的村民，國軍和消防弟兄出動救生艇分三梯次把便當送進村裡；當地村民表示，村內道路已成為水道，雖家中還有些許存糧，但要採買物資、做飯都有困難，感謝暖心便當及時送到。

消防弟兄出動救生艇送便當給村民。（記者李文德攝）

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