為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大埤西鎮村淹成孤島 旅外子弟捐500便當

大埤西鎮村淹水超過一百公分。（唐文卿提供）

大埤西鎮村淹水超過一百公分。（唐文卿提供）

2024/07/27 05:30

〔記者李文德、鄭旭凱／雲林報導〕凱米颱風狂風暴雨重創雲林縣，造成大埤鄉西鎮村、興安村淹水高一公尺，西鎮村對外道路中斷、形同孤島。民眾無法用餐餓肚子，有大埤旅外子弟自掏腰包購買五百個便當，由消防人員、國軍出動救生艇，順利將便當送進村內供村民暫時止飢。

西鎮村是北港溪、三疊溪、虎尾溪、延潭大排、興安大排、舊庄大排等河流、大排匯集處。大埤鄉長林森寳表示，西鎮村、興安村淹水已超過三十小時，昨天早上淹水有一百四十公分左右，昨天下午仍有一百公分，西鎮村形同水上孤島，許多村民無法煮食、也無處用餐，以至餓肚子。

西鎮村長唐文卿說，從前天開始雨勢就沒有停過，前天傍晚延潭大排溢堤，開始淹水，村莊南邊有北港溪、東邊興安大排、西邊有虎尾溪，西鎮村人口近五百人，前天陸續撤離行動不便、有就醫需求的長者，但對外道路中斷，有民眾想送物資來也進不來，「從來沒有淹水這麼嚴重」，不知道還要等多久水才能夠排乾。

昨天有大埤鄉旅外子弟得知故鄉淹水打電話給公所，表示要捐五百個便當給餓肚子的村民，國軍和消防弟兄出動救生艇分三梯次把便當送進村裡；當地村民表示，村內道路已成為水道，雖家中還有些許存糧，但要採買物資、做飯都有困難，感謝暖心便當及時送到。

消防弟兄出動救生艇送便當給村民。（記者李文德攝）

消防弟兄出動救生艇送便當給村民。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播