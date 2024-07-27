（桃園）遊蕩犬貓通報處 動保處設牌宣導

桃園市動保處在龜山區文青路附近設告示牌，向市民宣導家犬寵物不放養。 （記者黃政嘉攝）

2024/07/27 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府動物保護處在各行政區經通報有較多遊蕩犬貓、流浪犬貓之處，在當地電線杆或路口號誌桿設有告示牌，提醒民眾與犬貓保持距離，宣導寵物不放養，避免牠們造成市民困擾、環境的安全與衛生等問題。

提醒登記、不放養、保持距離

動保處依各地通報狀況做不同宣導，像龍潭區石門山登山口、龜山區文青路的告示牌，寫著「敬請配合家犬寵物登記及絕育，不放養，配合TNVR政策絕育控管」，平鎮區合作街十一巷則宣導「此處有流浪犬貓出沒，不傷害，莫驚慌，要謹慎，勿騷擾」。

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動保處長王得吉說，有飼主的犬貓在路上自由活動稱為「遊蕩犬貓」，沒有飼主的則稱「流浪犬貓」，龍潭石門山、龜山虎頭山、靠海邊的新屋區與觀音區都是犬隻活動熱區，遊蕩犬檢舉案件狀況多元，如果民眾反映屠殺貓狗，動保處派員了解卻找不到證據時，也會做告示牌，民眾若棄養動物，經查屬實，將被開罰三至十五萬元。

平鎮區廣達里長鄒碧珠表示，里上流浪貓比較多，有人會去餵養，沒多久就生出小貓來，也有里民車子剛洗好，因流浪貓跳來跳去的關係又產生污漬，也曾在空屋發現貓屍體，動保處在合作街十一巷設告示牌的效果不彰，不關心的人視而不見，建議增設牌面或改設在較醒目位置。

動保處回應，民眾可打電話跟動保處申請誘捕籠，自行下籠子捕捉，再通知動保處對捕獲的犬貓做結紮，之後跟民眾溝通確認評估放回處置。

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