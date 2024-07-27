（桃園）大溪玩大陀螺 今來看絕活試身手

大溪陀螺文化節今下午於福仁宮廟埕登場，圖為去年活動時照片。（大溪區公所提供）

2024/07/27 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕今年桃園市「大溪陀螺文化節」今天下午一點於福仁宮廟埕舉辦，大溪區公所安排陀螺表演、競賽、陀螺製作工藝傳承等活動，大陀螺創始人簡武雄現身推廣打大陀螺是很好的運動，希望更多民眾認識陀螺傳統技藝。

福仁宮廟埕 有表演、競賽、體驗

大溪大陀螺是由從事雕刻業、現年八十四歲的簡武雄於一九六八發起，區公所梳理出失傳已久的陀螺文化，去年起配合普濟堂關聖帝君誕辰慶典期間，於福仁宮廟埕舉辦陀螺文化節。簡武雄表示，當時想說小朋友有小陀螺可打，那大人也能打大陀螺，所以做出大陀螺玩玩，打大陀螺全身都會用到力的運動，也有人打大陀螺減重，沒看過的人會很好奇，打的人快樂，看的人也快樂。

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男打40斤陀螺 女20斤 學童15斤

今天舉行陀螺技藝表演、陀螺比賽，表演部分邀請大溪美華國小、國寶級陀螺達人林森海擔綱獻藝，比賽則分三組打不同大小的陀螺，男子組四十斤、女子組廿斤及國小組十五斤，各組旋轉時間最長的前五名，可獲陀螺獎杯及獎狀。

現場還有陀螺相關體驗活動，如「陀螺彩繪DIY」由達文西瓜藝文館老師黃建義、廖春景指導，民眾彩繪完陀螺可帶回家紀念；「陀螺製作工藝傳承」邀請手做陀螺職人楊金福，於車床機台示範將卅公分原木車成陀螺型體；「幼兒陀螺體驗」建議六歲以下兒童參與，公所準備無線的小陀螺，小朋友動動手指就能轉動，體會轉陀螺的樂趣。

大溪區長徐景揚表示，將打陀螺結合信仰、木藝文化做推廣及傳承，歡迎民眾參加，感受大溪大陀螺的風采。

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