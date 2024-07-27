《道路積水未退》民眾冒風雨涉水 議員轟縣府沒人性

昨天和美地區多處道路淹水，民眾冒雨上班，縣議員賴清美怒轟「這樣還要上班上課？」 （賴清美提供）

2024/07/27 05:30

〔記者湯世名、顏宏駿／彰化報導〕「凱米」颱風遠離台灣，但其挾帶的旺盛氣流仍造成彰化縣鹿港、和美多處淹水，由於彰化縣昨天（二十六日）上班上課，縣議員賴清美一早在和美地區勘災發現淹水未退，且還有風雨，民眾都要起大早冒著風雨上班，怒轟縣府不知苦民所苦，還要「王惠美自己來看看，這樣還要上班上課？」

賴清美昨天上午到和美、伸港與線西等鄉鎮勘災，發現有不少地方淹水，居民反映家裡都泡水，還得花時間整理，沒想到縣府不放颱風假，「實在沒人性」。

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賴清美指出，縣府不放颱風假，和美地區的民眾都很無奈，昨天早上除了鹿和路五段、彰草路等路段都泡在水裡，還有農地淹水溢出道路上，分不清是道路還是農地，用路人相當危險。

賴清美並砲轟縣府「不知苦民所苦」，颱風為中南部帶來強風豪雨，彰化縣多處嚴重淹水，昨天還不時有強勁風雨，難道災民不用花時間整理家園嗎？她還要「王惠美自己來看看，這樣還要上班上課？」

彰化縣廿五日晚間超大豪雨造成多處淹水，昨天二林鎮多個村里和埤頭工業區大水都未退去，民眾冒險開車、騎車涉水上班，許多人因此拋錨在路上。二林鎮積水地區集中在東興里、趙甲里、香田里、外竹里，鎮長蔡詩傑勘查時研判，二林鎮淹大水，除了雨量超大外，可能是鄉里的末端排水無法渲洩。

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