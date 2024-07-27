家淹成泳池還要上班 彰化人不滿

馬路成河、家變池，彰化有民眾「宅家潛水」，住家客廳變成游泳池。（黃小姐提供）

2024/07/27 05:30

被問為何不放假 王惠美僅說「大家一起加油一起努力」

〔記者張聰秋／彰化報導〕凱米颱風挾暴雨回馬槍造成彰化縣淹水嚴重，全縣至少十三鄉鎮市住家、馬路及農田成汪洋，快成了「水城」。昨恢復上班上課，網友不滿淹水還上班上課，留言灌爆縣長王惠美的臉書，抨擊淹水不是只在「零星路段」；對於為何不放假，王惠美先是揮手示意不發言，媒體繼續追問，她快步邊走邊握拳說「大家一起加油一起努力」。

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道路積水 民眾趕上班一路塞車

雖然颱風已遠颺，不過，昨天南彰化滂沱大雨，北彰化也是雷雨交加，和美、鹿港、秀水、埔鹽、大村、花壇、二林、大城、竹塘、芳苑等鄉鎮市都傳出淹水災情。民眾趕著上班，途中一路塞車，其中，省道台一線中山路段及多條重要道路，路倒、樹枝掉落車道，道路滿目瘡痍，更讓民眾怒火飆升。

王惠美出席縣府在中庭及廣場舉辦復康巴士捐贈記者會，活動結束後，記者詢問，這三天來的颱風假反反覆覆，首日先宣布不放假，深夜急轉彎改放假，第二天傍晚早早宣布放假，昨第三天淹水嚴重卻又沒放假，讓民怨沸騰，王惠美避重就輕僅握拳說「大家一起加油一起努力」。

低窪地區積水成災 民眾客廳游泳

前晚到昨天彰化縣有多處低窪地區積水成災，不少民眾只能眼睜睜看著水位上升。「我家門前有水河」、「家裡突然多了游泳池」民眾等待積水消退的同時，有人選擇以幽默的方式面對災情，在家中玩起了「室內潛水」，在客廳中游來游去，體驗在污濁洪流中潛水的感受。

台電搶修 九成停電戶已供電

鹿港鎮更有民眾從家中窗戶一躍而下，仿佛跳水運動員一般，潛入庭院「游泳池」，跳水前，還搭配奧運競賽當旁白，表明即將下水的「選手」來自水龍頭故鄉「頂番婆」，試跳前「選手」高舉手臂做出跳水動作動作，讓人莞爾。畫面非常搞笑，卻也真實反映出這次颱風對彰化縣帶來的嚴重水災。

此外，彰化縣從廿四至廿六日，三天來一度衝到最高三萬餘戶停電，台電漏夜冒風雨搶修，九成多都已恢復供電，少數沿海及低漥地區，繼續搶修中。

（相關新聞刊A1、A5）

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