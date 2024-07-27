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《台中》太平中坑巷路塌 后里甘露梨受損

后里梨果被颱風吹落地，立委楊瓊瓔（中）會勘。（記者張軒哲攝）

后里梨果被颱風吹落地，立委楊瓊瓔（中）會勘。（記者張軒哲攝）

2024/07/27 05:30

〔記者張軒哲、黃旭磊／台中報導〕凱米颱風離台，餘威仍在，挾帶的西南氣流讓台中風雨交加，立法委員何欣純廿六日到太平區北田路一帶勘災，發現路面坍塌及頭汴坑山區停電，均聯繫水利、水保單位及台電前往處理。另外，后里甘露梨損失慘重，立委楊瓊瓔會勘要求農業部盡速審核補助。

何欣純說，北田路中坑巷一帶，是太平山區頭汴往東汴方向重要道路，昨日因凱米挾帶風雨，路面出現大面積龜裂坍塌，無法雙向通行，她勘察後，認為影響山區交通，緊急通報地方水利單位及中央水保單位會勘，展開修復工程。

中市因凱米颱風農作物受災面積約五四五公頃，目前以高接梨、西瓜、竹筍及柿損失金額較高。立法院副院長江啟臣率團赴歐洲進行國會外交，預計下週返台，江啟臣團隊指出，江啟臣人在歐洲，仍指揮團隊協助梨山地區災情。江啟臣服務團隊協同相關單位前往東勢梨果園會勘，初步估計東勢梨災損恐破五成，嚴重影響農民收成。

后里區梨農哽咽說，雖然相關單位有提醒農民搶收，但寶島甘露梨生長還要快一個月才會成熟，採收也不能吃，整個果梗不是折斷、就是直接落果在套袋內，是五年來最慘重的一次。台中區農業改良場助理研究員徐錦木表示，目前后里地區受損率已達廿％以上，符合農業天災現金救助規定。

太平區北田路坍塌，立委何欣純勘災協助修復。（何欣純服務處提供）

太平區北田路坍塌，立委何欣純勘災協助修復。（何欣純服務處提供）

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