《台中》「機11」不蓋辦公廳舍 遭疑售地炒房

2024/07/27 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕市長盧秀燕團隊決議大里區公所與纖維工藝博物館合署辦公，不蓋大里聯合行政中心新廳舍，引起民進黨立委何欣純怒嗆「市府決策從何而來」後，民進黨市議員張芬郁、李天生也加入戰局，要求市府不應任意變更用地規劃，堅決反對售給民間企業帶動炒房歪風。

大里公所續與纖博館合署辦公

大里區公所於二○一九年從大新街舊址搬到纖維工藝博物館三樓辦公，原計畫在第十五期大里市地重劃區興建聯合行政中心，但興建案作罷，改與纖維工藝博物館合署辦公，舊址指示牌更已四年未更新，引來民代怒火。

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張芬郁批任意變更用途「髮夾彎」

張芬郁指出，市長盧秀燕昨天忙著勘查凱米颱風災情，希望聞聲救苦，明確向大里市民說明重要道路「大里區公所」路標指引，也請市府回應都市計畫編定「機十一」機關用地，能任意變更使用用途嗎？重劃還沒開始就亂糟糟「髮夾彎」。

李天生強調，第十五期市地重劃區為大里寸土寸金黃金地帶，地方好不容易獲中央同意採取跨區方式，在用地建大樓結合區公所、戶政事務所、地政事務所、地方稅務局大屯分局等單位合署辦公，堅決反對標售給建商炒房。

第十五期市地重劃區範圍包括原大里區公一公園及周遭道路用地等，整體開發面積達六．九六公頃，重劃完成後將分配商業區土地，並取得興建聯合行政中心機關用地，提供公園、廣場設施供社區居民使用。

市府：相關規劃再與地方人士溝通

市府表示，大里聯合行政中心規劃建造經費從七億倍增到十六億元，一度計畫採民間興建營運後轉移（ＢＯＴ），廠商未表達興趣，改設於大里公所目前在纖維博物館地點，周遭道路停車方便，相關規劃方案將再與地方人士溝通。

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