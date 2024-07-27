《台中》凱米甩尾 海線80餘戶淹水

清水區南社里長崔惠國涉水背出二名行動不便長者撤離。 （民眾提供）

2024/07/27 05:30

沙鹿逾60戶最嚴重、光華路短時強降雨積水 清水20多戶傳災情

〔記者張軒哲、蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕凱米颱風遠颺，但外圍環流降下豪雨，昨日中市各區仍有停電、淹水、樹倒與路基流失等零星災情。台中市災害應變中心統計，接獲相關災情共計二三六○件，以路樹災情最慘重，多達一三六七件，另有七十七件側溝積水。據台電統計至昨日下午四時，仍有一八六三停電戶待修復，其中和平山區約有千餘戶停電。

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全市1863戶待復電 和平山區千餘戶停電

海線地區前夜陸續傳出淹水災情，以沙鹿淹水最嚴重，至少有六十多戶淹水，清水有廿多戶、西屯一戶淹水，清水南社里低窪處一戶民宅水淹及膝，里長崔惠國背出二名行動不便長者撤離。

市長盧秀燕昨日到沙鹿區鹿峰里會勘，居民抱怨由於五福圳暴漲釀災，導致中山路六七三巷內約廿戶積水至小腿，市府將配合農水署會勘改善排水系統。盧秀燕表示，台中市府調度五部十二英吋大型抽水機，依中央分配確定前往台南災區協助救災，呼籲大家「同島一命」，互相幫助。

沙鹿工地見天坑 預拌混凝土車墜入

建設局長陳大田指出，大甲區北堤東路、沙鹿區光華路因短時強降雨積水，建設局接獲通報後進行預防性交維封閉，待降雨趨緩、積水自然消退後開放通行，目前全市十六個車行地下道及五十三處淹水監視點，均無淹水封閉情形。

沙鹿區天仁北街一處工地昨天出現一個坑洞，預拌混凝土車欲填補坑洞，司機施工灌漿時，坑洞突然擴大成約六米寬、三米深，整輛預拌混凝土車栽入坑洞，司機受輕傷送醫救治，民眾直呼真可怕！另外，神岡區圳堵里陽明橋尾路基大坍塌，市府緊急拉起封鎖線。

沙鹿區中山路六七三巷黃姓住戶，住家客廳積水。（記者張軒哲攝）

沙鹿區天仁北街一處工地出現坑洞，趕來灌漿填補的預拌混凝土車也栽入。（民眾提供）

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