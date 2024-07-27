台南農損估逾9千萬 畜牧受災最嚴重

颱風暴雨導致肉雞場雞隻全部淹死。（民眾提供）

2024/07/27 05:30

〔記者楊金城／新營報導〕凱米颱風造成台南市農業損失金額，直至昨天初估達九千多萬元，部分公所因受災區積水，且忙於救災，還未完整呈報災情，災損金額有可能擴大，其中以畜牧損失最嚴重。

農作物受害面積1194公頃

根據農業局速報，農作物被害面積一一九四公頃，損害程度十四％，損失金額七五八萬四千元，主要為高粱二○八公頃、二期水稻一九○公頃、文旦柚五十一公頃、香蕉卅五公頃、竹筍卅公頃、柳橙一二三公頃、椪柑二二○公頃、絲瓜一二二公頃、蓮藕廿公頃、紅龍果卅公頃等；至於農業設施損害、養殖漁業損失尚未統計。

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市長黃偉哲表示，農作物後續災情仍須觀察，至昨天初估農損九千多萬元，以畜產損失最大，尤其鹽水、後壁、學甲、下營是主畜牧區之一，包括鴨雞等禽類農損，期盼中央攜手地方協助農民度過難關，減輕負擔。

1養豬場700頭仔豬淹死

農業局統計，南市畜牧損失初估就超過五千萬元，學甲有場養豬場七百頭仔豬全淹死，損失二百多萬元；後壁一家養雞場十二萬隻雞全部陣亡，損失三百多萬元；白河一家肉雞場飼養七萬隻肉雞，已可出雞卻滅頂，如以批發價格，損失七、八百萬元，讓業者欲哭無淚。

行政院長卓榮泰昨天視察學甲契作高粱災損，學甲區農會總幹事李曉軍爭取契作高粱補助乾燥和運輸費每公斤三元。

對於農損救助，農業部農糧署長姚士源表示，農業部依地方政府通報災損後，將盤點受損嚴重之品項，主動公告現金救助及低利貸款，協助農民儘速復耕、復建。

颱風暴雨導致學甲高粱田泡水。（記者楊金城攝）

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