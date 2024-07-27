竹竹苗高中增班 教部盼納大矽谷計畫

教育部次長張廖萬堅（左一）與立委、議員視察文興高中、六家高中的增班工程。（記者黃美珠攝）

2024/07/27 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕立法院教育委員會昨天跟教育部次長張廖萬堅等考察新竹縣高中端教育建設。張廖萬堅表示會跟政院爭取，透過國發會的公建計畫（新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新建工程計畫），使一一六學年度竹竹苗區能增加七十八班、二七三四人。

張廖萬堅說，會建請政院把教育部要在竹竹苗高中增班的工作納入當前的大矽谷計畫內，用配合產業發展培育人才的角度，爭取被納入總金額六十四億多的新興人口成長區公建計畫內，能於年底經費到位，及時「金援」新竹縣興建中的校舍所需。

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到場立委有民進黨陳培瑜、國民黨徐欣瑩、林思銘以及葛如鈞，縣議員吳旭智、蔡蕥鍹、邱靖雅等也到場，一行人先後考察了竹北文興高中興建工程、六家高中南棟校舍拆除改建工程等，隨後在竹北高中跟所有關心竹竹苗高中就學量能不足的人士座談，也說明教育部的因應策略。

對張廖萬堅前述「宣示」，邱靖雅和吳旭智都不買單，認為現在的國一生三年後就要念高一，縣府不得不如火如荼規劃施工擴校和增班，總金額高達卅五億，但教育部卻依舊沒能果斷核定。林思銘要求這卅五億元該由教育部全額負擔，也要求應在竹北增設一所高中。

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