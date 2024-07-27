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公館鄉異業結盟 暢遊台6黃金線

苗栗縣公館鄉公所推動悠遊台6黃金線計畫，由縣長鍾東錦等人敲響銅鑼啟動。（記者張勳騰攝）

苗栗縣公館鄉公所推動悠遊台6黃金線計畫，由縣長鍾東錦等人敲響銅鑼啟動。（記者張勳騰攝）

2024/07/27 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「台六線」是貫穿苗栗縣公館鄉的主要幹道，隨著台七十二線通車，卻也是台六線沒落的開始，鄉內的民宿、陶藝業者等仍偏向單點式經營，如今公館鄉公所擔任起領頭羊，將鄉內異業結盟、整合，取代單打獨鬥，推動台六黃金線計畫，邀請氣質女星拍攝行銷影片等，昨在苗栗縣政府舉行啟動儀式；鄉長何在鑫強調，未來將公私協力，以台六線為主軸，提升公館鄉的文化、觀光及產業發展，再創台六線榮景。

結合民宿、陶藝業者 共同行銷

這項計畫包括好食陶容器研發、旅行社踩線、陶農市集、農村特色技藝競賽、形象影片播放等，昨在苗縣府第一辦公大樓大廳，由縣長鍾東錦、何在鑫及多位縣議員等人，共同敲響銅鑼宣布計畫啟動。

農業部補助 搭配在地文史故事

何在鑫指出，該計畫獲農業部農村發展及水土保持署補助三百萬元推動，串連台六線搭配公館在地獨特的文史故事、結合鄉內民宿、農會等異業結盟，打造點、線、面的全方位藝術季，並邀請氣質女星林芷芸擔任形象影片女主角，編製旅遊地圖，向遊客分享公館好吃、好玩、好拍及好買的攻略，十月五日將在紅棗食府戶外綠地舉辦形象影片發表會首播，廣邀遊客到公館旅遊，體驗當地豐富多元的土地風情。

此外，鄉公所九月十五日將在苗栗特色館舉辦公館鄉農村特色技藝競賽，即日起到八月卅日受理報名，鼓勵鄉內的社區或社團以六至廿人的團體組隊參賽，限廿隊，無論是歌唱、舞蹈、戲劇、演奏等，須融入公館當地的特色，拓展公館新境界。活動詳請可上「公館鄉公所」FB粉絲專頁。

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