校園傳災情 初估逾50校380萬元

2024/07/27 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕凱米颱風帶來強降雨，高市教育局統計共五十二所學校受損，初估災損約三八八萬元，其中吉東國小教室屋頂浪板等設施破損，初估災損金額逾二四四萬元。

因各區仍有道路中斷、積水等狀況，導致學校無法立即評估災情，教育局已通令各校於安全無虞狀況下儘速評估災損情形，災損金額可能還會上修。

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教育局長吳立森昨天分別前往四維國小、美濃區龍山國小、吉東國小與美濃國中、龍肚國小勘查，除對受災學校提供資源協助，慰問校園辛勞清掃人員，也請校園儘速恢復，提供安全無虞學習環境。

吳立森表示，教育局訂有校園樹木災害搶修復建開口契約，協助各校校園樹木斷枝丶傾倒及障礙排除，另外也設置十一所防災資源中心學校，合計配備十部發電機、四十九支鏈鋸、三支高枝鍊鋸機及十部油耗抽水機，提供所屬學校相互支援應變。

此外，美濃國中體育館地下室積水超過一公尺，已經緊急調度抽水機協助抽水；另桃源國中則傳出土石流災情，後續將再補報災損。

此外，近日許多車牌慘遭大水沖走，警方呼籲，民眾車牌如不慎遺失，請與當地派出所聯繫；民眾若拾獲掉落的車牌，切勿留用或藏匿，應儘速送至派出所，以免觸法。

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