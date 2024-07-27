119條區域排水25滯洪池奏效 加速退水

隨著極端氣候越來越頻繁，房產人士建議公寓和大樓裝設防水閘門，且要定期檢視或演練。（台電提供）

2024/07/27 05:30

〔記者葛祐豪、黃佳琳／高雄報導〕凱米颱風造成高雄災情，全市通報積淹水約一三○○件，但淹水面積比凡那比颱風與六年前的八二三豪雨小，退水時間也較快。

高雄市區前天從上午十點起陸續出現積淹水，多處道路無法通行，直到下午兩點雨勢漸緩，民眾發現積水退去很快，多數道路恢復通行，災後的復原速度令人印象深刻。

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單日雨量破紀錄 超過防洪標準

水利局指出，凱米颱風在高雄市降下破紀錄的雨量，全市淹水面積四九八公頃，比二○一○年凡那比颱風一萬零七九○公頃、二○一八年八二三豪雨八八六公頃都少；凱米的退水時間一小時，也比凡那比超過六小時、八二三豪雨一至三小時都短。主要是全市一一九條區域排水、二十五滯洪池，以及調集的抽水機全數發揮作用。

部分人士質疑高雄滯洪池沒有發揮功效，陳其邁說明，二○一○年重創高雄的凡那比颱風，最高的單日雨量是八百六十七毫米，但高雄廿五日單日雨量高達九百六十七毫米，打破過去在平地單日最高雨量紀錄；高雄廿五個滯洪池、共四百九十五萬噸的滯洪量，廿五日早上十點左右適逢百年的大潮，大雨加上大潮兩個加起來的作用，短時間內造成高雄排水宣洩水量不及。

陳其邁說，前天接近中午的時候，高雄市所有的不管是滯洪池，包括相關的區域排水的設計都已經超越飽和點，以楠梓跟仁武為例，就已經超過了二百年的防洪頻率，在岡山、橋頭部分也超過了一百年的防洪頻率，「未來城市治水必須因應極端氣候來做調整」。

截至昨天統計，凱米颱風造成地下室淹水的大樓，全市共九十棟。市府昨早已在三民區本和里成立前進指揮所，由副市長林欽榮督導重建工作。

公寓大廈建議裝設防水閘門

房產人士說，隨著極端氣候越來越頻繁，公寓和大樓一定要裝設防水閘門，不能只靠沙包擋水，且防水閘門要定期檢視或演練。

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