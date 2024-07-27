斷橋斷電 高雄桃源區3里又成孤島

高雄桃源區梅山、拉芙蘭、復興里3里重要聯外道路明霸克露鋼便橋遭溪水泥流溢淹，導致3里再度成孤島。（民眾提供）

2024/07/27 05:30

〔記者張軒哲、蔡淑媛、劉濱銓、黃佳琳、吳亮儀／綜合報導〕凱米颱風外圍環流夾帶強勁雨勢襲台，台中市山區道路多處坍方落石，大梨山各路段皆出現災情，梨山往宜蘭台七甲線、台八線往大禹嶺、中橫便道等聯外道路皆有坍方災情，大梨山地區三條聯外道路受影響，梨山一度淪為孤島。公路局谷關工務段人員昨日下午打通中橫碧綠溪明隧道路段，讓數十輛急著下山的車輛通行。

梨山搶修便道供居民通行

公路局谷關工務段統計，凱米颱風在谷關工務段轄區台二十一線、台八線、台七甲線釀成坍方等六十多起災情。谷關工務段段長張裕閔表示，經評估，大禹嶺方向最有可能搶通恢復運輸，但台八線九十六公里明隧道封牆遭土石擊毀，隧道內淤積土方，工務段昨先清理出一條便道，讓梨山居民通行。今起早上八點開始整點放行十分鐘，晚上六點再夜間封閉，相關管制會滾動檢討。

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南投信義鄉東埔爆土石流

南投信義鄉昨持續降雨，東埔聯外道土石流昨又暴增，大量土石堆積影響搶修，以致原訂昨搶通道路被迫推遲。另在鹿谷鄉溪頭往杉林溪的聯外道路，因大雨掏空、路基流失，路面只剩一半，現已封閉禁止通行，待天氣穩定再搶修。

高雄多處淪為災區，桃源區梅山、拉芙蘭、復興里三里因重要聯外道路明霸克露鋼便橋遭溪水泥流溢淹，路面狀況不明無法通行，再度淪為孤島；桃源區長杜司偉說，目前三里還有四百多位居民，幸部落還有存糧，但電力中斷，仍待台電搶修。

公路總局甲仙工務段指出，明霸克露鋼便橋勤和端橋台引道遭沖毀四十公尺，高市府已於勤和及玉穗平台兩端設置固定大型流籠，做為緊急物資及醫療用品運送，公路單位也提早部署，將視荖濃溪水位稍退則立即兩端同步辦理搶通。

台鐵嘉義—新營 下週四搶通

此外，台鐵西部幹線縱貫線八掌溪橋（南靖—後壁）K306+950處，因溪水暴漲路基遭沖刷約卅公尺，目前全力搶修，預計在八月一日首班車開行前搶通東線，以東正線單線雙向運行；路線搶通前嘉義—新營間將以公路接駁因應。

台電人員冒著風雨搶修復電。（台電提供）

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