花蓮鐵公路全斷 新台馬輪明起免費接駁

中橫公路台8線180.5K白沙橋至太魯閣口路段坍方，公路局已搶通。（公路局提供）

2024/07/27 05:30

〔記者吳亮儀、花孟璟、王峻祺／綜合報導〕凱米颱風重創東台灣交通，鐵公路齊斷，台鐵北迴線和仁到崇德之間軌道遭土石流掩埋、小清水橋西正線橋樑被溪水沖毀，重建時程達五個月，台鐵公司評估本月廿九日先搶通東線「單線雙向運行」。

鐵路重建需五個月 下週一先搶單線雙向運行

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這次凱米颱風帶來超大豪雨，因地震而土石鬆散的蘇花路廊又發生多處土石流，匯德隧道北口旁太魯閣國家公園清水斷崖觀景點匯德休息區遭埋，目前尚無法進入勘災。

清水斷崖觀景點遭埋無法勘災

蘇花拚下週二全線通行

台八線中橫公路天祥到太魯閣口段也有多處邊坡坍方，公路局表示，由於持續降雨及落石，白沙橋到九曲洞段昨無法用空拍機勘災，無法估計搶通時間。

台九線蘇花路廊宜蘭蘇澳到花蓮和仁路段昨已開放通行，但和仁至崇德路段仍封閉。公路局表示，先前強震造成匯德隧道北口、崇德隧道南口及崇德段三處大坍方，土石來自上邊坡一千公尺處高位崩塌，目前力拚七月卅日全線搶通，估災後復建經費需二．五億元。

行政院副院長鄭麗君昨到新澳隧道北口勘災，強調政院將全力支持所有災後復建的需求。閣揆卓榮泰及交通部長李孟諺預計今天上午搭專機到花蓮視察災害現場。

因應花蓮鐵公路交通中斷，民航局表示持續協調航空公司加開班機或放大機型，也協調加開台北—花蓮班機協助疏運；交通部航港局昨也宣布，將緊急調度新台馬輪投入蘇澳及花蓮間疏運，預計明日上午八時開航，不收費、航程約三小時，今日上午八時起，民眾可到航港局官方LINE帳號登記。

公路局進駐大型機具清除蘇花路廊新澳隧道北口的崩塌土方。（記者王峻祺攝）

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